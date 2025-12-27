"L'ho colpita davvero bene. Ho pensato questo": l'ex Lecce Dorgu al 1° gol con lo United

La vittoria stiracchiata del Manchester United ieri contro il Newcastle è bastata per prendersi i tre punti e soprattutto salire al quinto posto, al pari di Chelsea e Liverpool che dovranno giocare oggi. Nel frattempo i Red Devils si godono il panorama e la miglior versione di Patrick Dorgu: il terzino sinistro ex Lecce infatti ha incastonato in fondo alla rete un sigillo di rara bellezza con una botta al volo di mancino impressionante, bucando le mani di Ramsdale e piegando i Magpies.

Il primo gol con la maglia del Manchester United, che ha descritto così ai canali ufficiali del club inglese: "Ovviamente ho visto la palla che stava per rimbalzare ed ero libero, quindi ho solo pensato 'lasciatemi calciare'. E fortunatamente l'ho colpita davvero bene ed è entrata", il racconto del danese classe 2004 nel post-partita, valida la 18esima giornata di Premier League.

Sullo stato di forma del match-winner Dorgu, il suo allenatore Ruben Amorim ne ha parlato così: "Forse la partita di oggi (ieri, ndr), con tante transizioni, è stata positiva per il suo ritmo, per la sua capacità di guidare la palla. Ha giocato in una posizione in cui può correre più rischi, il che può aiutare anche un giocatore come lui a non sentirsi sempre sotto pressione. Ha fatto molto bene".