Manchester United, Amorim pronto a lanciare i giovani: "Fletcher e Lacey esemplari"

Il Manchester United dovrà fare a meno del suo capitano e leader carismatico per le prossime settimane. L'infortunio rimediato da Bruno Fernandes nella sfida di domenica apre una voragine nella trequarti dei Red Devils, costringendo Ruben Amorim a ridisegnare l'assetto offensivo della squadra proprio in un momento cruciale della stagione.

Interpellato su come intenda colmare il vuoto lasciato dalla sua principale fonte creativa, il tecnico portoghese non ha mostrato segni di panico, suggerendo una possibile evoluzione tattica: "Abbiamo altri giocatori in rosa, forse dovremo esplorare modi diversi di stare in campo, penso che Jack Fletcher abbia fatto un ottimo lavoro; quando si presentano queste opportunità, è necessario dare spazio a ragazzi come lui e agli altri giovani della squadra".

L'emergenza infortuni ha accelerato l'inserimento in prima squadra di due dei talenti più cristallini del vivaio: lo stesso Fletcher e Shea Lacey, entrambi freschi di debutto con la maglia dello United. Amorim si è detto entusiasta non solo delle loro qualità tecniche, ma soprattutto della loro maturità psicologica: "Il comportamento che hanno mostrato in queste settimane è stato esemplare. Non ho percepito in loro quell'atteggiamento di chi si sente "diverso" o superiore solo perché ha giocato per il Manchester United. Sono rimasti umili e focalizzati sul lavoro".