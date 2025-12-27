Il Manchester United soffre ma batte di misura il Newcastle. Amorim: "Serviva un po' di fortuna"

Si è detto soddisfatto, al termine del match vinto per 1-0 contro il Newcastle, il tecnico del Manchester United Ruben Amorim, il quale ha analizzato così la vittoria ai canali ufficiali dei Red Devils: “Difendiamo bene perché non abbiamo subito il gol, ma loro hanno avuto occasioni per segnare. A volte ci è servita un po' di fortuna. Abbiamo avuto così tante partite in questa stagione che non abbiamo vinto quando giocavamo meglio dell'avversario. Oggi penso che abbiamo fatto bene nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo sofferto, ma siamo riusciti a vincere”.

Sullo stato di forma del match-winner Dorgu: “Forse la partita di oggi (ieri, ndr), con tante transizioni, è stata positiva per il suo ritmo, per la sua capacità di guidare la palla. Ha giocato in una posizione in cui può correre più rischi, il che può aiutare anche un giocatore come lui a non sentirsi sempre sotto pressione. Ha fatto molto bene”.

Sul ritorno in campo di Lisandro Martinez: “Non voglio dire che con lui avremmo avuto più punti perché se non li abbiamo è per demeriti della squadra, non di un giocatore in particolare. Lui è un giocatore di carattere ma anche molto bravo con la palla. Ha vinto un Mondiale, è abituato a giocare sotto pressione. Oggi ha fatto davvero bene contro una squadra che ha solo giocatori alti".