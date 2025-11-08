Pirola e l'Olympiacos avanti insieme: ai dettagli il rinnovo fino al 2028 con opzione

Il matrimonio tra Lorenzo Pirola e l'Olympiacos potrebbe presto allungarsi. Stando a quanto a riportato Sky, il club è chiusura per il rinnovo del contratto del difensore cresciuto nell'Inter: prolungamento fino al 2028, con opzione per il 2029.

Pirola è arrivato in Grecia nell'estate del 2024, dopo un biennio nelle file della Salernitana con 56 presenze e 3 gol. Con la maglia dell'Olympiacos ha avuto un discreto spazio, totalizzando 33 apparizioni tra tutte le competizioni. Particolarmente utilizzato in Europa League, dove ha giocato 8 delle 10 partite disputate dai biancorossi nella competizione. Nell'annata appena iniziata, è stata confermata la fiducia in questo ragazzo: titolare nelle 4 partite disputate fin qui nella League Phase di Champions, oltre che in 7 delle prime 9 giornate del massimo campionato greco.

Un legame sempre più saldo tra il giocatore e la squadra, che quindi presto può essere reso ancora più ferreo dal prolungamento del contratto. Da capire, dunque, quali potrebbero essere le tempistiche della fumata bianca. Non sembrano però esserci nubi all'orizzonte riguardo alla riuscita della trattativa: il presente e il futuro di Pirola - passato anche dal Monza dopo aver terminato il percorso nelle giovanili dell'Inter - sarà da protagonista in una delle società alfa del calcio greco.