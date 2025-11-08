Pari da urlo tra Tottenham e Manchester United: De Ligt sul gong riprende gli Spurs
Se il buongiorno si vede dal mattino, l'11^ giornata di Premier League si annuncia all'insegna dello spettacolo e dei colpi di scena. Caratteristiche assolutamente presenti nella prima sfida andata in scena oggi, tra Tottenham e Manchester United. Prima frazione di gioco favorevole ai Red Devils, avanti al 32' grazie alla rete di Mbeumo. Nella ripresa viene fuori l'orgoglio degli Spurs, ancora una volta ostici per rossi di Manchester come nell'ultima finale di Europa League. All'84' Tel realizza l'1-1 e poi, nel corso del primo minuto di recupero, Richarlison ribalta il punteggio. Sembra fatta per i londinesi, ma lo United - in 10 del finale per l'infortunio di Sesko e l'impossibilità di effettuare ulteriori cambi - non si dà per vinto e trova il 2-2 al 96' con De Ligt. 1 punto a testa dunque, che on muove di molto la classifica delle due squadre: delusione tremenda per Franki, prosegue la striscia positiva della squadra di Amorim. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
PROGRAMMA 11^ GIORNATA
Sabato 8 novembre
Tottenham-Manchester United 2-2
Everton-Fulham
West Ham-Burnley
Sunderland-Arsenal
Chelsea-Wolverhampton
Domenica 9 novembre
Aston Villa-Bournemouth
Brentford-Newcastle
Crystal Palace-Brighton
Nottingham Forest-Leeds
Manchester City-Liverpool
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Arsenal 25
2. Manchester City 19
3. Tottenham 18*
4. Liverpool 18
5. Sunderland 18
6. Bournemouth 18
7. Manchester United 18*
8. Chelsea 17
9. Crystal Palace 16
10. Brighton 15
11. Aston Villa 15
12. Brentford 13
13. Newcastle 12
14. Everton 12
15. Fulham 11
16. Leeds 11
17. Burnley 10
18. West Ham 7
19. Nottingham Forest 6
20. Wolverhampton 2
*una partita in più