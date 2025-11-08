Pari da urlo tra Tottenham e Manchester United: De Ligt sul gong riprende gli Spurs

Se il buongiorno si vede dal mattino, l'11^ giornata di Premier League si annuncia all'insegna dello spettacolo e dei colpi di scena. Caratteristiche assolutamente presenti nella prima sfida andata in scena oggi, tra Tottenham e Manchester United. Prima frazione di gioco favorevole ai Red Devils, avanti al 32' grazie alla rete di Mbeumo. Nella ripresa viene fuori l'orgoglio degli Spurs, ancora una volta ostici per rossi di Manchester come nell'ultima finale di Europa League. All'84' Tel realizza l'1-1 e poi, nel corso del primo minuto di recupero, Richarlison ribalta il punteggio. Sembra fatta per i londinesi, ma lo United - in 10 del finale per l'infortunio di Sesko e l'impossibilità di effettuare ulteriori cambi - non si dà per vinto e trova il 2-2 al 96' con De Ligt. 1 punto a testa dunque, che on muove di molto la classifica delle due squadre: delusione tremenda per Franki, prosegue la striscia positiva della squadra di Amorim. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

PROGRAMMA 11^ GIORNATA

Sabato 8 novembre

Tottenham-Manchester United 2-2

Everton-Fulham

West Ham-Burnley

Sunderland-Arsenal

Chelsea-Wolverhampton

Domenica 9 novembre

Aston Villa-Bournemouth

Brentford-Newcastle

Crystal Palace-Brighton

Nottingham Forest-Leeds

Manchester City-Liverpool

CLASSIFICA AGGIORNATA



1. Arsenal 25

2. Manchester City 19

3. Tottenham 18*

4. Liverpool 18

5. Sunderland 18

6. Bournemouth 18

7. Manchester United 18*

8. Chelsea 17

9. Crystal Palace 16

10. Brighton 15

11. Aston Villa 15

12. Brentford 13

13. Newcastle 12

14. Everton 12

15. Fulham 11

16. Leeds 11

17. Burnley 10

18. West Ham 7

19. Nottingham Forest 6

20. Wolverhampton 2

*una partita in più