Everton, Moyes 'bacchetta' Beto e Barry: "Le prestazioni non sono state sufficienti"
Everton a caccia di riscatto, essendo reduce da un periodo con una solo vittoria nelle ultime sette giornate di Premier League. Toffees impegnati oggi tra le mura amiche contro il Fulham, fischio d'inizio alle ore 16.00. Nell'intervista pre partita, come riportato da BBC Sport, il tecnico David Moyes ha ammesso che uno dei problemi palesati dalla squadra nell'ultima fase di stagione sia stata una certa sterilità sotto porta. Si è infatti espresso così sui suoi attaccanti Beto e Barry: "Le prestazioni non sono state sufficienti".
"Li stiamo mettendo sotto pressione anche per fargli segnare gol", ha detto il tecnico dell'Everton. "Dobbiamo dare loro fiducia e convinzione. Ma anche loro devono ricambiare, perché devono dimostrarci cosa possono fare per guadagnarsi la maglia".
PROGRAMMA 11^ GIORNATA
Sabato 8 novembre
Tottenham-Manchester United 2-2
Everton-Fulham
West Ham-Burnley
Sunderland-Arsenal
Chelsea-Wolverhampton
Domenica 9 novembre
Aston Villa-Bournemouth
Brentford-Newcastle
Crystal Palace-Brighton
Nottingham Forest-Leeds
Manchester City-Liverpool
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Arsenal 25
2. Manchester City 19
3. Tottenham 18*
4. Liverpool 18
5. Sunderland 18
6. Bournemouth 18
7. Manchester United 18*
8. Chelsea 17
9. Crystal Palace 16
10. Brighton 15
11. Aston Villa 15
12. Brentford 13
13. Newcastle 12
14. Everton 12
15. Fulham 11
16. Leeds 11
17. Burnley 10
18. West Ham 7
19. Nottingham Forest 6
20. Wolverhampton 2
*una partita in più