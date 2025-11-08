Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Everton, Moyes 'bacchetta' Beto e Barry: "Le prestazioni non sono state sufficienti"

Everton, Moyes 'bacchetta' Beto e Barry: "Le prestazioni non sono state sufficienti"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom
Oggi alle 15:41Calcio estero
Paolo Lora Lamia

Everton a caccia di riscatto, essendo reduce da un periodo con una solo vittoria nelle ultime sette giornate di Premier League. Toffees impegnati oggi tra le mura amiche contro il Fulham, fischio d'inizio alle ore 16.00. Nell'intervista pre partita, come riportato da BBC Sport, il tecnico David Moyes ha ammesso che uno dei problemi palesati dalla squadra nell'ultima fase di stagione sia stata una certa sterilità sotto porta. Si è infatti espresso così sui suoi attaccanti Beto e Barry: "Le prestazioni non sono state sufficienti".

"Li stiamo mettendo sotto pressione anche per fargli segnare gol", ha detto il tecnico dell'Everton. "Dobbiamo dare loro fiducia e convinzione. Ma anche loro devono ricambiare, perché devono dimostrarci cosa possono fare per guadagnarsi la maglia".

PROGRAMMA 11^ GIORNATA

Sabato 8 novembre
Tottenham-Manchester United 2-2
Everton-Fulham
West Ham-Burnley
Sunderland-Arsenal
Chelsea-Wolverhampton

Domenica 9 novembre
Aston Villa-Bournemouth
Brentford-Newcastle
Crystal Palace-Brighton
Nottingham Forest-Leeds
Manchester City-Liverpool

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Arsenal 25
2. Manchester City 19
3. Tottenham 18*
4. Liverpool 18
5. Sunderland 18
6. Bournemouth 18
7. Manchester United 18*
8. Chelsea 17
9. Crystal Palace 16
10. Brighton 15
11. Aston Villa 15
12. Brentford 13
13. Newcastle 12
14. Everton 12
15. Fulham 11
16. Leeds 11
17. Burnley 10
18. West Ham 7
19. Nottingham Forest 6
20. Wolverhampton 2

*una partita in più

Articoli correlati
Rooney: "Stavo andando al Newcastle, avevo parlato con Shearer. Poi arrivò il Manchester... Rooney: "Stavo andando al Newcastle, avevo parlato con Shearer. Poi arrivò il Manchester United"
A Ndiaye risponde Xhaka: Sunderland quarto in Premier, con l'Everton finisce 1-1 A Ndiaye risponde Xhaka: Sunderland quarto in Premier, con l'Everton finisce 1-1
Premier League, il Tottenham vince contro l'Everton e vola al terzo posto in classifica... Premier League, il Tottenham vince contro l'Everton e vola al terzo posto in classifica
Altre notizie Calcio estero
Real Madrid, Alonso archivia il ko col Liverpool: "Ora abbiamo Vallecas in mente"... Real Madrid, Alonso archivia il ko col Liverpool: "Ora abbiamo Vallecas in mente"
Pirola e l'Olympiacos avanti insieme: ai dettagli il rinnovo fino al 2028 con opzione... Pirola e l'Olympiacos avanti insieme: ai dettagli il rinnovo fino al 2028 con opzione
Il Girona rivede la luce: vittoria di misura ai danni dell'Alaves, decide Tsygankov... Il Girona rivede la luce: vittoria di misura ai danni dell'Alaves, decide Tsygankov
Everton, Moyes 'bacchetta' Beto e Barry: "Le prestazioni non sono state sufficienti"... Everton, Moyes 'bacchetta' Beto e Barry: "Le prestazioni non sono state sufficienti"
Pari da urlo tra Tottenham e Manchester United: De Ligt sul gong riprende gli Spurs... Pari da urlo tra Tottenham e Manchester United: De Ligt sul gong riprende gli Spurs
Eintracht, Toppmoller: "Adattarsi a ciascun avversario è sempre una nuova sfida" Eintracht, Toppmoller: "Adattarsi a ciascun avversario è sempre una nuova sfida"
Atletico Madrid, Alvarez rivela: "Da bambino potevo andare al Real. Futuro? vedremo"... Atletico Madrid, Alvarez rivela: "Da bambino potevo andare al Real. Futuro? vedremo"
Barcellona, Flick su Yamal: "Chiedo alla Nazionale che se ne prenda cura, come noi"... Barcellona, Flick su Yamal: "Chiedo alla Nazionale che se ne prenda cura, come noi"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Le più lette
1 Juventus-Torino, le probabili formazioni: Vlahovic diventato intoccabile. Thuram a riposo
2 Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
3 Inter-Lazio, le probabili formazioni: Thuram con Lautaro, torna Calhanoglu
4 Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Politano riposa. Italiano se la gioca con Dallinga
5 Parma-Milan, le probabili formazioni: Pulisic dalla panchina con Jashari, torna Tomori
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 11^ giornata LIVE: Koopmeiners ancora in difesa. C'è Nkunku
Immagine top news n.1 Napoli su Brooke Norton-Cuffy: vale almeno 15 milioni, il Genoa lo ha pagato 2
Immagine top news n.2 Como, nel mirino c'è il figlio d'arte Nicolò Tresoldi: vale tra i 15 e i 20 milioni di euro
Immagine top news n.3 E' "guerra" per il controllo della Juventus ma Elkann è lapidario: "Non si vende"
Immagine top news n.4 CdA, aumento di capitale, nomine e non solo. Tutto sull'Assemblea degli Azionisti della Juventus
Immagine top news n.5 Fiorentina, Vanoli: "I giocatori devono capire la posizione in cui ci troviamo, dobbiamo resettare"
Immagine top news n.6 Adesso c'è anche l'ufficialità: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina
Immagine top news n.7 Ferrero: "La Juve ha chiuso con l'esperienza della Superlega, abbiamo chiesto di uscire"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.2 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.3 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.4 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juventus, col Torino sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Manfredini sull'Atalanta: "Con il cambio di allenatore qualche problemino c'è stato"
Immagine news Serie A n.2 Roma, Pisilli non si nasconde: "L'obiettivo è la Champions. È troppo tempo che manca"
Immagine news Serie A n.3 Galante crede nel Torino: "Giocarci contro non è facile. Stasera fermerà la Juventus"
Immagine news Serie A n.4 Cagni incorona Vanoli: "È l'uomo giusto per la Fiorentina, è uno che guarda ai fatti"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Sosa riflette: "Conte blocca i giocatori. A Firenze illusione sul bel gioco"
Immagine news Serie A n.6 Ass. Cosenza e la querelle Comune-Napoli: "De Laurentiis si lamenta e paga 900 mila euro..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Vivarini: "Monza votato alla fase offensiva, ma noi dobbiamo per forza fare punti"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia-Palermo, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Brunori come titolare d'attacco
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 12ª giornata - Poche emozioni dopo i primi 45'. La sblocca solo il Frosinone
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Mignani: "Ancora arrabbiato per il ko di Bari. Con l'Avellino conteranno gli episodi"
Immagine news Serie B n.5 SudTirol-Carrarese, le formazioni ufficiali: moduli speculari per Castori e Calabro
Immagine news Serie B n.6 Reggiana-Virtus Entella, le formazioni ufficiali: partono dal 1' Gondo e Debenedetti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 13ª giornata - Fischnaller salva il Trapani, sorride anche il Cittadella. Atalanta U23 ko
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 13ª giornata - Dopo i primi 45', Trapani sotto di un gol. Nel Girone A bene il Cittadella
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Foggia si prepara all'esordio di Barilari
Immagine news Serie C n.4 Rimini, Di Matteo: "D'Alesio non si tocca, cercheremo un attaccante. Ciccone nuovo Ds"
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, Diana: "Vedo l'Alcione tra le prime, novembre mese pieno di impegni"
Immagine news Serie C n.6 Cavese, Prosperi: "Dobbiamo lavorare ogni giorno come se fosse una finale"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Napoli: Conte vuole difendere la vetta, ma al Dall'Ara non sarà semplice
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Milan, Allegri va a caccia del (momentaneo) primo posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Torino, la storia è dalla parte dei bianconeri: 30 anni senza vittorie granata in trasferta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 5ª giornata - Il Milan batte la Juventus e porta a casa i tre punti
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 5ª giornata - Inter sprecona, è pari con il Sassuolo. In campo Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Sottili: "Con la Ternana in uno dei campi più stretti della A. Servirà intensità"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Arce: "La vittoria sulla Roma è dimostrazione di quanto stiamo crescendo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile ko a Firenze per 5-2. Rossettini: "Ci serva come un bel bagno d'umiltà"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 5ª giornata: alle 12:30 Inter-Sassuolo. Poi il big match Milan-Juve
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?