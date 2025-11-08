Atletico Madrid, Alvarez rivela: "Da bambino potevo andare al Real. Futuro? vedremo"

Lunga e interessante intervista quella rilasciata da Julian Alvarez a L'Equipe. L'argentino è ormai un punto di riferimento per l'Atletico Madrid, ma in tenera età avrebbe potuto giocare per l'altra squadra della capitale spagnola: "Ho avuto l'opportunità di venire a Madrid quando avevo 11 anni. Mio padre mi ha accompagnato in Spagna per circa 20 giorni. Mi sono allenato con il Real Madrid e poi ho partecipato a un torneo a Peralada che abbiamo vinto. Ma per restare, tutta la mia famiglia avrebbe dovuto venire a vivere con me. È stata una bellissima esperienza, ma era ancora troppo presto per me".

Sulla scelta di vestire la maglia dei Colchoneros, dopo due stagioni nelle file del Manchester City: "Ho ricevuto chiamate da diversi club. Ho scelto di venire all'Atletico perché sentivo di potermi guadagnare un posto qui e dare il massimo, grazie all'opportunità che mi hanno offerto".

Per il futuro, si parla di un interesse del Barcellona che vede in lui il possibile erede di lewandowski: "Francamente, non lo so. Vedo cosa si dice sui social media... In Spagna si parla molto di me e del Barcellona. Quando ho firmato per l'Atletico l'anno scorso, si parlava molto anche del Paris. È vero che ci sono stati colloqui tra la dirigenza del PSG e il mio agente; hanno mostrato interesse per me, ma non si è concretizzato nulla. Per il momento, sono concentrato sull'Atletico. Vedremo cosa succederà a fine stagione".