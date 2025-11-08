Il Girona rivede la luce: vittoria di misura ai danni dell'Alaves, decide Tsygankov
Il sabato di Liga comincia con una partita che riguarda la colonna destra della classifica, ovvero Girona-Alaves. La formazione di casa è alla disperata ricerca di punti per staccarsi dal fondo della graduatoria e riesce finalmente nel suo intento. Match indirizzato nel primo tempo, con il gol realizzato da Tsygankov al 16'. Vantaggio esiguo ma preziosissimo, difeso fino alla fine e che vale ai catalani l'uscita momentanea dalla zona retrocessione. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
PROGRAMMA 12^ GIORNATA
Venerdì 7 novembre
Elche-Real Sociedad 1-1
Sabato 8 novembre
Girona-Alaves 1-0
Siviglia-Osasuna
Atletico Madrid-Levante
Espanyol-Villarreal
Domenica 9 novembre
Athletic Bilbao-Oviedo
Rayo Vallecano-Real Madrid
Maiorca-Getafe
Valencia-Betis
Celta Vigo-Barcellona
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Real Madrid 30
2. Barcellona 25
3. Villarreal 23
4. Atlético Madrid 22
5. Betis 19
6. Espanyol 18
7. Getafe 17
8. Alavés 15*
9. Elche 15*
10. Rayo Vallecano 14
11. Athletic 14
12. Siviglia 13
13. Celta Vigo 13
14. Real Sociedad 13*
15. Osasuna 11
16. Girona 10*
17. Levante 9
18. Maiorca 9
19. Valencia 9
20. Oviedo 8
*una partita in più