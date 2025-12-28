Pochi spettatori in Coppa d'Africa, ad Agadir biglietti gratis. La CAF interviene per la sicurezza

In alcuni match della Coppa d’Africa 2025, in particolare quelli disputati ad Agadir, è stato possibile accedere allo stadio senza pagamento del biglietto. L’iniziativa era stata presa dagli organizzatori per evitare spalti vuoti, come nei casi delle partite dell’Egitto contro Zimbabwe e Sudafrica, o del match tra Repubblica Democratica del Congo e Benin.

Nonostante la CAF avesse subito smentito, dichiarando che "qualsiasi informazione circolante sui social riguardo la gratuità dei biglietti è inaccurata e non deve essere considerata ufficiale", le immagini pubblicate da tifosi e media presenti sul posto avevano creato entusiasmo e parlato di una vera "CAN del popolo".

Ora però la situazione è cambiata. Il comitato organizzatore locale ha annunciato che l’accesso agli stadi sarà consentito solo ai possessori di biglietto valido. "Il Grand Stade di Agadir funziona con una capacità massima prestabilita che non può essere superata. L’ingresso è riservato esclusivamente ai titolari di biglietto; chi ne fosse sprovvisto verrà respinto, per garantire la sicurezza degli spettatori e il regolare svolgimento delle partite", si legge nel comunicato.

Il comitato ha inoltre invitato i tifosi a rispettare le regole: "Riconosciamo la grande passione del pubblico per il calcio, ma ciascuno deve dimostrare responsabilità e disciplina. Il rispetto delle regole è fondamentale per il successo del torneo". La decisione segue episodi registrati in altri stadi del Marocco, dove alcuni spettatori avevano tentato di entrare senza biglietto, provocando movimenti di folla e lievi tensioni con le forze dell’ordine. La sicurezza, quindi, è diventata la priorità.