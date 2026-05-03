Polemica in Olanda, Eredivisie nel caos: il “Paspoortgate” rischia di stravolgere la stagione
Un vero terremoto legale scuote il calcio olandese, con l’Eredivisie finita al centro di una vicenda che potrebbe avere conseguenze clamorose sull’esito del campionato. Al centro del caso, ribattezzato “Paspoortgate”, ci sono 25 calciatori con doppia cittadinanza, oggi considerati stranieri dopo aver rinunciato al passaporto olandese per rappresentare altre nazionali come Suriname, Curaçao o Indonesia.
Secondo quanto emerso anche dal podcast De Derde Helft, questi giocatori dovrebbero essere in possesso di un permesso di lavoro per poter scendere in campo nei Paesi Bassi. Un requisito che, però, molti non soddisferebbero, aprendo così un serio interrogativo sulla regolarità delle partite disputate nel corso della stagione.
La situazione è esplosa pubblicamente dopo i dubbi sollevati sull’idoneità di alcuni tesserati, con il NAC Breda che ha deciso di presentare ricorso alla federazione. Sebbene la prima istanza sia stata respinta, è attualmente in corso un appello che potrebbe cambiare radicalmente lo scenario. In caso di sentenza sfavorevole, si arriverebbe a un’ipotesi estrema: fino a 133 partite da rigiocare. Uno scenario che metterebbe a rischio la conclusione stessa del campionato, alimentando forti preoccupazioni tra le autorità calcistiche olandesi.