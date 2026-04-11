Eredivisie, PSV non ancora sazio: altra vittoria. L'Ajax non ha problemi ad Almelo
Nonostante il titolo ormai matematicamente in tasca, il PSV non vacilla e fa suoi anche i tre punti della sfida giocata oggi a Rotterdam: l'Utrecht dà spettacolo contro il Telstar, finisce 4-1, mentre l'Ajax non dà scampo all'Heracles Almelo, ultimissimo in classifica. Gli ajacidi trionfano 3-0, ma la classifica rimane tutt'altro che bella.
Sabato 11 aprile
Utrecht – Telstar 4-1
Sparta Rotterdam – PSV Eindhoven 0-2
FC Groningen – Go Ahead Eagles 0-0
Heracles Almelo – Ajax 0-3
Domenica 12 aprile
12:15 Fortuna Sittard – NAC Breda
14:30 PEC Zwolle – Excelsior
14:30 N.E.C. Nijmegen – Feyenoord
16:45 AZ Alkmaar – sc Heerenveen
La classifica
PSV Eindhoven 71
Feyenoord 54
NEC Nijmegen 53
Twente 53
Ajax 51
AZ Alkmaar 45
Heerenveen 44
Utrecht 44
Sparta Rotterdam 42
Groningen 42
Go Ahead Eagles 36
Fortuna Sittard 35
PEC Zwolle 33
Volendam 28
Excelsior 27
Telstar 27
NAC Breda 24
Heracles Almelo 19