Premier League, 12^ giornata: Slot a caccia della svolta, spicca Newcastle-Man City
Terminata la pausa per le Nazionali, la Premier League riprende il suo corso con la 12^ giornata. Gran parte del turno andrà in scena oggi, con 7 partite in programma su 10. Darà il via il Chelsea di Maresca, che andrà a fare visita al Burnley. Il clou del sabato inglese sarà alle 16.00, con 5 match in contemporanea: spicca quello del Liverpool campione in carica che, dopo la batosta contro il Manchester City prima della sosta, deve assolutamente vincere e dare una svolta alla sua stagione con più ombre che luci. I Reds ospiteranno ad Anfield il Nottingham Forest, altra formazione che sta decisamente deludendo rispetto all'ultima annata. In chiusura, ecco l'incontro tra il Newcastle e il Manchester City: un'occasione per la squadra di Guardiola per mettere pressione all'Arsenal, che domani avrà il derby con il Tottenham. Non sarà facile contro i Magpies, guidati da un Woltemade che ha brillato con la Germania. Di seguito il programma completo e la classifica aggiornata all'ultimo turno:
IL PROGRAMMA DELLA 12^ GIORNATA
Sabato 22 novembre
Burnley-Chelsea (13.30)
Bournemouth-West Ham (16.00)
Brighton-Brentford (16.00)
Fulham-Sunderland (16.00)
Liverpool-Nottingham Forest (16.00)
Wolverhampton-Crystal Palace (16.00)
Newcastle-Manchester City (18.30)
Domenica 23 novembre
Leeds-Aston Villa (15.00)
Arsenal-Tottenham (17.30)
Lunedì 24 novembre
Manchester United-Everton (21.00)
CLASSIFICA
Arsenal 26
Manchester City 22
Chelsea 20
Sunderland 19
Tottenham 18
Aston Villa 18
Manchester United 18
Liverpool 18
Bournemouth 18
Crystal Palace 17
Brighton 16
Brentford 16
Everton 15
Newcastle 12
Fulham 11
Leeds 11
Burnley 10
West Ham 10
Nottingham Forest 9
Wolverhampton 9
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.