Premier League, 12^ giornata: Slot a caccia della svolta, spicca Newcastle-Man City

Terminata la pausa per le Nazionali, la Premier League riprende il suo corso con la 12^ giornata. Gran parte del turno andrà in scena oggi, con 7 partite in programma su 10. Darà il via il Chelsea di Maresca, che andrà a fare visita al Burnley. Il clou del sabato inglese sarà alle 16.00, con 5 match in contemporanea: spicca quello del Liverpool campione in carica che, dopo la batosta contro il Manchester City prima della sosta, deve assolutamente vincere e dare una svolta alla sua stagione con più ombre che luci. I Reds ospiteranno ad Anfield il Nottingham Forest, altra formazione che sta decisamente deludendo rispetto all'ultima annata. In chiusura, ecco l'incontro tra il Newcastle e il Manchester City: un'occasione per la squadra di Guardiola per mettere pressione all'Arsenal, che domani avrà il derby con il Tottenham. Non sarà facile contro i Magpies, guidati da un Woltemade che ha brillato con la Germania. Di seguito il programma completo e la classifica aggiornata all'ultimo turno:

IL PROGRAMMA DELLA 12^ GIORNATA

Sabato 22 novembre

Burnley-Chelsea (13.30)

Bournemouth-West Ham (16.00)

Brighton-Brentford (16.00)

Fulham-Sunderland (16.00)

Liverpool-Nottingham Forest (16.00)

Wolverhampton-Crystal Palace (16.00)

Newcastle-Manchester City (18.30)

Domenica 23 novembre

Leeds-Aston Villa (15.00)

Arsenal-Tottenham (17.30)

Lunedì 24 novembre

Manchester United-Everton (21.00)

CLASSIFICA

Arsenal 26

Manchester City 22

Chelsea 20

Sunderland 19

Tottenham 18

Aston Villa 18

Manchester United 18

Liverpool 18

Bournemouth 18

Crystal Palace 17

Brighton 16

Brentford 16

Everton 15

Newcastle 12

Fulham 11

Leeds 11

Burnley 10

West Ham 10

Nottingham Forest 9

Wolverhampton 9