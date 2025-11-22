Bundesliga, 11^ giornata: in campo il Bayern, big match tra Dortmund e Stoccarda
La Bundesliga torna ad appassionare tifosi e addetti ai lavori, mandando in scena oggi 6 delle 8 partite rimaste in programma per l'11^ giornata. Una è invece già andata in cantiere, ovvero la sfida di ieri era tra Mainz e Hoffenheim terminata con il punteggio di 1-1. Oggi, invece, tocca tra le altre alla capolista Bayern Monaco scendere in campo: bavaresi di scena all'Allianz Arena, contro il sempre temibile Friburgo. L'obiettivo di Kane e compagni sarà allungare ulteriormente il gap dalle inseguitrici, sfruttando anche lo scontro diretto tra Dortmund e Stoccarda (rispettivamente, terza e quarta in classifica). Un big match al quale guarda con interesse anche il Bayer Leverkusen, altra formazione di scena oggi in trasferta sul campo del Wolfsburg e vogliosa come le altre di mantenere il contatto con la vetta. Chiude il programma l'Eintracht Francoforte, per il quale si profila l'impegno esterno contro il Colonia. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
IL PROGRAMMA DELL'11^ GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Mainz-Hoffenheim 1-1
Sabato 22 novembre
Augsburg-Amburgo (15.30)
Bayern Monaco-Friburgo (15.30)
Borussia Dortmund-Stoccarda (15.30)
Heidenheim-Monchengladbach (15.30)
Wolfsburg-Leverkusen (15.30)
Colonia-Eintracht Fancoforte (18.30)
Domenica 23 novembre
Lipsia-Werder Brema (15.30)
St. Pauli-Union Berlino (17.30)
LA CLASSIFICA
Bayern Monaco 28
Lipsia 22
Borussia Dortmund 21
Stoccarda 21
Leverkusen 20
Hoffenheim 20*
Eintracht Francoforte 17
Werder Brema 15
Colonia 14
Friburgo 13
Union Berlino 12
Monchengladbach 9
Amburgo 9
Wolfsburg 8
Augsburg 7
St. Pauli 7
Mainz 6*
Heidenheim 5
*una partita in più
