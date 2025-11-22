LaLiga, 13^ giornata: Barça contro Bilbao per avvicinare la vetta, Villarreal in casa
Dopo aver aperto le danze ieri sera con il derby di Valencia (vittoria per 1-0 dei pipistrelli contro il Levante), la Liga prosegue il suo corso oggi mandando in scena 4 partite valide per la 13^ giornata. Un sabato di calcio spagnolo che può regalare spunti interessanti alle squadre italiane, visto che saranno impegnate due delle avversarie delle formazioni di Serie A nelle coppe europee. Una di queste è il Celta Vigo, che alle 14.00 giocherà in trasferta sul campo dell'Alaves. Certamente da Bologna prenderanno appunti, in vista del match di Europa League in programma l'11 dicembre. A seguire un grande classico del calcio spagnolo, ovvero il confronto tra Barcellona e Athletic Bilbao: blaugrana vogliosi di agganciare momentaneamente il Real in vetta, baschi (avversari poi dell'Atalanta in Champions) con l'obiettivo di rendere questo traguardo il più difficile possibile ai rivali. Chiudono il quadro Osasuna-Real Sociedad nel tardo pomeriggio e Villarreal-Maiorca in serata. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
IL PROGRAMMA DELLA 13^ GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Valencia-Levante 1-0
Sabato 22 novembre
Alaves-Celta Vigo (14.00)
Barcellona-Athletic Bilbao (16.15)
Osasuna-Real Sociedad (18.30)
Villarreal-Maiorca (21.00)
Domenica 23 novembre
Oviedo-Rayo Vallecano (14.00)
Betis-Girona (16.15)
Getafe-Atletico Madrid (18.30)
Elche-Real Madrid (21.00)
Lunedì 24 novembre
Espanyol-Siviglia (21.00)
LA CLASSIFICA
Real Madrid 31
Barcellona 28
Villarreal 26
Atletico Madrid 25
Betis 20
Espanyol 18
Athletic Bilbao 17
Getafe 17
Siviglia 16
Alaves 15
Elche 15
Rayo Vallecano 15
Celta Vigo 13
Real Sociedad 13
Valencia 13*
Maiorca 12
Osasuna 11
Girona 10
Levante 9*
Oviedo 8
*una partita in più
