LaLiga, 13^ giornata: Barça contro Bilbao per avvicinare la vetta, Villarreal in casa

Dopo aver aperto le danze ieri sera con il derby di Valencia (vittoria per 1-0 dei pipistrelli contro il Levante), la Liga prosegue il suo corso oggi mandando in scena 4 partite valide per la 13^ giornata. Un sabato di calcio spagnolo che può regalare spunti interessanti alle squadre italiane, visto che saranno impegnate due delle avversarie delle formazioni di Serie A nelle coppe europee. Una di queste è il Celta Vigo, che alle 14.00 giocherà in trasferta sul campo dell'Alaves. Certamente da Bologna prenderanno appunti, in vista del match di Europa League in programma l'11 dicembre. A seguire un grande classico del calcio spagnolo, ovvero il confronto tra Barcellona e Athletic Bilbao: blaugrana vogliosi di agganciare momentaneamente il Real in vetta, baschi (avversari poi dell'Atalanta in Champions) con l'obiettivo di rendere questo traguardo il più difficile possibile ai rivali. Chiudono il quadro Osasuna-Real Sociedad nel tardo pomeriggio e Villarreal-Maiorca in serata. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

IL PROGRAMMA DELLA 13^ GIORNATA

Venerdì 21 novembre

Valencia-Levante 1-0

Sabato 22 novembre

Alaves-Celta Vigo (14.00)

Barcellona-Athletic Bilbao (16.15)

Osasuna-Real Sociedad (18.30)

Villarreal-Maiorca (21.00)

Domenica 23 novembre

Oviedo-Rayo Vallecano (14.00)

Betis-Girona (16.15)

Getafe-Atletico Madrid (18.30)

Elche-Real Madrid (21.00)

Lunedì 24 novembre

Espanyol-Siviglia (21.00)

LA CLASSIFICA

Real Madrid 31

Barcellona 28

Villarreal 26

Atletico Madrid 25

Betis 20

Espanyol 18

Athletic Bilbao 17

Getafe 17

Siviglia 16

Alaves 15

Elche 15

Rayo Vallecano 15

Celta Vigo 13

Real Sociedad 13

Valencia 13*

Maiorca 12

Osasuna 11

Girona 10

Levante 9*

Oviedo 8

*una partita in più