Premier League, affonda Tonali contro il Brentford. Bournemouth stracciato, bene il Nottingham

Una domenica di sentenze e spettacolo nel prosieguo dell'undicesima giornata di Premier League. Unai Emery e il suo Aston Villa stracciano il Bournemouth di Iraola 4-0, completando l'aggancio su Liverpool, Tottenham, Manchester United e proprio Cherries al quinto posto in classifica. Sonora sconfitta per il Newcastle di Sandro Tonali in trasferta contro il Brentford trainato da bomber Thiago (doppietta) e Schade: così i Magpies vengono staccati in graduatoria dalle Bees con 4 punti, scivolando al 14esimo posto.

Solo un pari a reti bianche tra Crystal Palace e Brighton invece, con un paio di occasioni da un lato all'altro del campo ma uno 0-0 che decreta un punto a testa. Sean Dyche finalmente si toglie un peso di dosso e trova la prima vittoria in campionato ai danni del Leeds neopromosso con un 3-1: Sangare, Gibbs-White e Anderson i marcatori del pomeriggio del Nottingham Forest. Tricky Trees che così si portano solamente ad un punto di ritardo dalla zona salvezza. Una boccata d'ossigeno prima della pausa nazionali.

PROGRAMMA 11^ GIORNATA

Sabato 8 novembre

Tottenham-Manchester United 2-2

Everton-Fulham 2-0

West Ham-Burnley 3-2

Sunderland-Arsenal 2-2

Chelsea-Wolverhampton 3-0

Domenica 9 novembre

Aston Villa-Bournemouth 4-0

Brentford-Newcastle 3-1

Crystal Palace-Brighton 0-0

Nottingham Forest-Leeds 3-1

Manchester City-Liverpool ore 17:30

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Arsenal 26 punti

2. Chelsea 20

3. Manchester City 19

4. Sunderland 19

5. Tottenham 18

6. Liverpool 18

7. Aston Villa 18

8. Manchester United 18

9. Bournemouth 18

10. Crystal Palace 17

11. Brighton 16

12. Brentford 16

13. Everton 15

14. Newcastle 12

15. Fulham 11

16. Leeds 11

17. Burnley 10

18. West Ham 10

19. Nottingham Forest 9

20. Wolverhampton