Frenata Lille nella corsa-Champions: lo Strasburgo vince con doppio Emegha. La classifica
Prosegue la 12^ giornata del campionato francese. Nello scontro diretto per rimanere aggrappati al treno-Champions League, lo Strasburgo batte 2-0 il Lille grazie alla doppietta di Emegha, portandosi così al quarto posto in Ligue 1, a quota 22. Il Lille invece rimane fermo a 20. Frena anche il Nizza, perdente 2-1 contro il Metz. Nelle retrovie successo dell'Angers sull'Auxerre: 2-0.
Di seguito tutti i risultati delle gare già giocate in Ligue 1 nella 12esima giornata, con la classifica aggiornata.
PROGRAMMA 12^ GIORNATA
Venerdì 7 novembre
Paris FC-Rennes 0-1
Sabato 8 novembre
Marsiglia-Brest 3-0
Le Havre-Nantes 1-1
Monaco-Lens 1-4
Domenica 9 novembre
Lorient-Tolosa 1-1
Metz-Nizza 2-1
Angers-Auxerre 2-0
Strasburgo-Lille 2-0
Lione-PSG
LA CLASSIFICA
1. Olympique Marsiglia* 25
2. Lens* 25
3. PSG 24
4. Strasburgo 22*
5. Lille 20*
6. Lione 20
7. Monaco* 20
8. Rennes* 18
9. Nizza 17*
10. Tolosa 15
11. Paris* 14
12. Le Havre* 14
13. Angers 13*
14. Metz 11*
15. Brest* 10
16. Nantes* 10
17. Lorient* 9
18. Auxerre 7*
*una gara in più