Il regno di Griezmann: con una doppietta scrive la storia dell'Atletico. E supera Messi

Antoine Griezmann è stato decisivo nella vittoria ottenuta dall’Atletico Madrid contro il Levante al Metropolitano ieri. L'attaccante francese è entrato in campo al minuto 61 e, al primo pallone toccato, ha immediatamente buttato in porta il 2-1 per i colchoneros, spingendo dalla linea di porta l'assist delizioso di Marcos Llorente. All’80° minuto, invece, Grizou ha chiuso la partita con una doppietta, approfittando di un rimpallo di un difensore del Levante che aveva respinto quasi sulla linea un tiro di Julian Alvarez.

In pratica una prestazione debordante per El Principito, come lo chiamano dalle parti di Madrid, senza fermarsi mai dallo scrivere nuove pagine di storia del club spagnolo. Innanzitutto, ha segnato il gol numero 900 della squadra di Simeone nella Liga in 528 partite dell'Atletico sotto la guida del 'Cholo'. E andando a sbirciare nelle statistiche dei migliori marcatori dell'era ultra decennale del tecnico argentino, troviamo naturalmente lui: Antoine Griezmann.

L'attaccante francese comanda davanti tutti con 138 gol, seguito da Correa (67), Diego Costa (49), Morata (46) e Falcao (43). Inoltre, Grizou è già il calciatore che ha segnato più reti con lo stesso allenatore in tutta la storia della Primera Division, vale a dire 138. Con la doppietta inferta al Levante ha superato anche Leo Messi, che ne aveva realizzati 137 con Pep Guardiola al Barcellona. Mentre Cristiano Ronaldo è fermo a 120 con José Mourinho ai tempi del Real Madrid.