Il Nottingham Forest torna a respirare, il capitano: "Altro gol per me. Enorme 3-1 sul Leeds"

Era dalla prima giornata di Premier League che il Nottingham Forest non vinceva una partita in campionato e tra l'esonero di Postecoglou e l'inizio movimentato di Sean Dyche in panchina, finalmente arriva un successo importante. Il 3-1 inferto al Leeds oggi, che ha permesso ai Tricky Trees di riprendere fiato nella corsa alla salvezza, portandosi a -1 dal giubbotto di salvataggio più prossimo per rimanere nella massima serie inglese.

Il capitano del Nottingham Forest e autore del momentaneo raddoppio, Morgan Gibbs-White, ha commentato il trionfo sulla neopromossa ai microfoni di Sky Sports UK: "Vittoria enorme. Siamo passati in vantaggio per 1-0 e non sembrava che lo meritassimo. I ragazzi hanno difeso alla grande e noi abbiamo sfruttato le nostre occasioni, poi i ragazzi che sono entrati hanno aiutato la squadra. Abbiamo conquistato i tre punti e portato a casa il risultato", l'analisi lucida.

Sull'ingresso di Hutchinson al suo posto: "Ha attraversato un periodo difficile di recente. È rimasto resiliente e forte. Oggi ha dimostrato perché dovrebbe essere nell'undici titolare". E sulla rete firmata da leader del Forest: "Sono felice di aver segnato un altro gol, ma ancora più importante è che abbiamo ottenuto la vittoria".

PROGRAMMA 11^ GIORNATA

Sabato 8 novembre

Tottenham-Manchester United 2-2

Everton-Fulham 2-0

West Ham-Burnley 3-2

Sunderland-Arsenal 2-2

Chelsea-Wolverhampton 3-0

Domenica 9 novembre

Aston Villa-Bournemouth 4-0

Brentford-Newcastle 3-1

Crystal Palace-Brighton 0-0

Nottingham Forest-Leeds 3-1

Manchester City-Liverpool ore 17:30

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Arsenal 26 punti

2. Chelsea 20

3. Manchester City 19

4. Sunderland 19

5. Tottenham 18

6. Liverpool 18

7. Aston Villa 18

8. Manchester United 18

9. Bournemouth 18

10. Crystal Palace 17

11. Brighton 16

12. Brentford 16

13. Everton 15

14. Newcastle 12

15. Fulham 11

16. Leeds 11

17. Burnley 10

18. West Ham 10

19. Nottingham Forest 9

20. Wolverhampton