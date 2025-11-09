Il Real frena ancora: 0-0 con il Rayo Vallecano, il Barcellona può portarsi a -3
Il Real Madrid frena ancora. Dopo il ko subito a Liverpool in Champions League gli uomini di Xabi Alonso non vanno oltre lo 0-0 contro il Rayo Vallecano in trasferta. Ora il Barcellona potrebbe, battendo stasera il Celta Vigo, mettere pressione ai rivali: attualmente i blaugrana sono a -6 dalla vetta. Di seguito i risultati della 12^ giornata della Liga spagnola, con la classifica aggiornata.
PROGRAMMA 12^ GIORNATA
Venerdì 7 novembre
Elche-Real Sociedad 1-1
Sabato 8 novembre
Girona-Alaves 1-0
Siviglia-Osasuna 1-0
Atletico Madrid-Levante 3-1
Espanyol-Villarreal 0-2
Domenica 9 novembre
Athletic Bilbao-Oviedo 1-0
Rayo Vallecano-Real Madrid 0-0
Maiorca-Getafe
Valencia-Betis
Celta Vigo-Barcellona
CLASSIFICA
1. Real Madrid 31
2. Villarreal 26
3. Barcellona 25*
4. Atlético Madrid 25
5. Betis 19*
6. Espanyol 18
7. Getafe 17*
8. Athletic 17
9. Siviglia 16
10. Alavés 15
11. Elche 15
12. Rayo Vallecano 15
13. Celta Vigo 13*
14. Real Sociedad 13
15. Osasuna 11
16. Girona 10
17. Levante 9
18. Mallorca 9*
19. Valencia 9*
20. Real Oviedo 8
*una gara in meno