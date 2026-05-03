Premier League, Iraola continua a volare: Bournemouth-Crystal Palace 3-0, ora è 6°
Il Bournemouth non accusa il futuro addio di Andoni Iraola, anzi accelera. Il netto 3-0 rifilato al Crystal Palace rilancia le ambizioni dei Cherries, ora pienamente in corsa per un posto in Europa League e con uno sguardo anche al quinto posto, che vale la Champions.
La partita si indirizza già nella prima mezz’ora: un autogol di Lerma e il rigore trasformato da Kroupi mettono in discesa la sfida. Il giovane francese continua a brillare, salendo a quota dodici reti in Premier League e confermandosi tra i protagonisti della stagione.
Il Palace, con la testa rivolta alla Conference League, fatica a reagire, mentre il Bournemouth gestisce con maturità e senza forzare. Nel finale arriva il sigillo di Rayan, che chiude definitivamente i conti e certifica la superiorità dei padroni di casa.
Il programma completo
Leeds-Burnley 3-1
Brentford - West Ham 3-0
Newcastle - Brighton 3-1
Wolves - Sunderland 1-1
Arsenal - Fulham 3-0
Domenica 3 maggio:
Bournemouth - Crystal Palace
Manchester United - Liverpool
Aston Villa - Tottenham
Lunedì 4 maggio:
Chelsea - Nottingham Forest
Everton - Manchester City
Questa la classifica di Premier League
Arsenal 76 punti (35 partite giocate)
Manchester City 70 (33)
Manchester Utd 61 (34)
Liverpool 58 (34)
Aston Villa 58 (34)
Bournemouth 52 (35)
Brentford 51 (35)
Brighton 50 (35)
Chelsea 48 (34)
Fulham 48 (35)
Everton 47 (34)
Sunderland 47 (35)
Newcastle 45 (35)
Crystal Palace 43 (34)
Leeds 43 (35)
Nottingham 39 (34)
West Ham 36 (35)
Tottenham 34 (34)
Burnley 20 (35)
Wolves 18 (35)