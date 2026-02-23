Real Madrid, nuovi guai: slittano i rientri di Bellingham e Militao. Cosa filtra su Huijsen

Il Real Madrid è fiducioso: Jude Bellingham ed Eder Militao torneranno in prima squadra entro l'inizio di aprile. Secondo quanto rivelato da ESPN, il club blanco dovrebbe ritrovare due titolarissimi di Arbeloa solamente tra poco più di un mese, reduci da settimane di recupero per infortuni muscolari.

La situazione

Il difensore brasiliano si era infortunato il 7 dicembre contro il Celta Vigo al Bernabeu e qualora rimanesse out fino ad aprile, raggiungerebbe i quattro mesi di indisponibilità. Il centrocampista inglese, invece, arriva da una stagione tutt'altro che esaltante e si è infortunato il 1° febbraio contro il Rayo Vallecano: i primi esami avevano stimato un mese di stop per un problema muscolare, ora la situazione sembra totalmente differente. Mancherebbero, infatti, cinque settimane al rientro del 22enne.

Quante gare saltano

Dunque, coach Arbeloa sarà senza due stelle per almeno 5 partite, che includono Benfica, Getafe, Elche, Atletico Madrid e Celta Vigo, oltre agli impegni internazionali dei due giocatori con Inghilterra e Brasile durante la sosta di marzo. Come data indicata per il ritorno in campo il 5 aprile, nel match contro il Maiorca. Quanto al resto della rosa del Real, l'ex Juventus Dean Huijsen resta in dubbio per la partita del Real Madrid contro il Benfica di mercoledì a causa di un fastidio muscolare. Rodrygo invece ha risolto i suoi guai muscolari, ma tornerà disponibile solamente in occasione della sfida con il Getafe. Niente playoff di ritorno contro José Mourinho.