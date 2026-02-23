Arnautovic protagonista nel derby di Belgrado: gol con la Stella Rossa e dedica a Mihajlovic

Nel 3-0 con cui la Stella Rossa ha vinto l’accesissimo derby di Belgrado contro il Partizan ha trovato la via del gol anche l’ex di Inter e Bologna Marko Arnautovic: l’austriaco infatti ha segnato il gol del raddoppio portando a quattro le marcature totali in campionato in 19 presenze. E per festeggiare al termine della gara ha voluto dedicare un pensiero a quel Sinisa Mihajlovic a cui aveva promesso che un giorno sarebbe andato alla Stella Rossa e avrebbe segnato un gol nel derby.

"Me ne parlava ogni giorno, al Bologna. Sono qui perché gli avevo promesso che un giorno avrei vestito questa maglia", erano infatti state le parole del centravanti nel giorno della presentazione a Belgrado.

In uno stadio infuocato, e a due giorni da quello che sarebbe stato il 57essimo compleanno dell’ex difensore e allenatore scomparso nel 2022, il centravanti ha voluto infatti dedicargli il gol e la vittoria inchinandosi sotto la curva e mandando un bacio al cielo. Arnautovic inoltre, sotto la maglia da gioco, ne aveva una dedicata proprio a Sinisa.