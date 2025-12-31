TMW Protagonista in Coppa d’Africa, Mutyaba poteva essere del Trapani: il retroscena

Travis Mutyaba, attaccante classe 2005, ha sfiorato l’Italia nella stagione 2023/2024. Oggi milita nello Sfaxien ma è balzato all’occhio per la sua presenza in Coppa d’Africa con l’Uganda. Oggi è tra i profili più apprezzati e alcuni club lo stanno già monitorando.

Ma c’è stato un momento in cui Mutyaba aveva ricevuto chiamate dall’Italia. A fiutare l’affare il Trapani del Presidente Antonini.

Contatti serrati tra il ds dell’epoca Andrea Mussi e l’intermediario Jordan Grasso. Le parti avevano provato a portare avanti l’affare, ma i tempi burocratici e il tergiversare dell’agente del giocatore - che era pure monitorato dal Cagliari - hanno fatto sì che la trattativa non andasse in porto. Un affare mancato ma anche la dimostrazione che il Trapani aveva avuto una buona intuizione. E per ora per Mutyaba potrebbero aprirsi nuove occasioni di mercato…