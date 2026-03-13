Senza Ronaldo, l'Al Nassr scopre Angelo Gabriel: il brasiliano trascina con Joao Felix

Sostituire Cristiano Ronaldo non è mai semplice, eppure Angelo Gabriel sta dimostrando di poter reggere la pressione anche con l'aiuto di Joao Felix. Con il fuoriclasse portoghese fermo per infortunio, il 19enne ex Santos ha preso in mano le chiavi dell'Al Nassr, diventando uno dei protagonisti della squadra di Jorge Jesus.

La decisione di spostarlo da esterno a centrocampista è stata fondamentale. "Analizzando la squadra, ho capito che Angelo è un centrocampista, non un esterno. Ha tante qualità e mi serviva un giocatore box-to-box: lui è perfetto", ha spiegato il tecnico portoghese. La mossa ha pagato: Angelo ha 6 gol e 7 assist in 32 partite, ma il suo contributo va ben oltre le statistiche. La sua capacità di dettare il gioco e il successo nei duelli lo rendono quasi un centrocampista moderno, essenziale per la creatività del reparto offensivo, che ha messo a segno 66 reti.

Nonostante l’onere di sostituire il suo idolo, Angelo mantiene umiltà e rispetto: "Cristiano è un giocatore eccezionale, un leader che ci guida ogni giorno. Imparo molto al suo fianco e sono grato per questa opportunità", ha dichiarato il brasiliano.