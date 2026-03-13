Endrick salva il Lione ma divide la critica: il gol contro il Celta Vigo non basta

Nonostante il gol che ha permesso all’Olympique Lione di pareggiare contro il Celta Vigo nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, la prestazione di Endrick non ha convinto tutti.

Secondo il quotidiano L’Équipe, l’attaccante brasiliano ha ottenuto una valutazione di 4, evidenziando una serata difficile nonostante il gol. Endrick si è dimostrato molto insistente, cercando di incidere con 7 conclusioni su 19 tentativi totali dell’OL, spesso da posizioni improbabili. Il suo approccio individualista ha infastidito commentatori come Daniel Riolo, che su RMC Sport ha dichiarato: "Endrick mi fa venire il mal di testa, mi stanca, e non pensavo lo avrebbe fatto così in fretta. Mi chiedo se a un certo punto non rovinerà delle partite cercando di fare tutto da solo".

D’altro canto, alcuni media sono stati più indulgenti. Le Figaro ha definito il giovane brasiliano l'eroe della serata, sottolineando che è stata proprio la sua insistenza a permettere alla squadra di Fonseca di uscire indenne dal Balaidos. Il giocatore di proprietà del Real Madrid rimane un giocatore dal talento cristallino ma con uno stile molto personale: capace di creare magie da solo, ma allo stesso tempo soggetto a critiche quando la sua voglia di incidere prende il sopravvento sul gioco collettivo. L'obiettivo sarà trovare un equilibrio tra genio e concretezza.