l Liverpool lancia la nuova collezione "Bringback": è ispirata all'iconica seconda maglia 1995/96

Il Liverpool, insieme ad Adidas, ha presentato la nuova collezione Bringback, un omaggio alla leggendaria maglia da trasferta della stagione 1995-96. La linea celebra l’epoca d’oro degli anni ’90, quando le divise da calcio diventavano icone culturali oltre il campo.

Per il lancio è stato realizzato un film in tre parti ambientato in un negozio sportivo rétro chiamato Fowler’s Sports. Protagonisti sono le leggende del club Robbie Fowler e Steve McManaman, insieme a giocatori e giocatrici del passato e presente, tra cui Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Mia Enderby e Grace Fisk.

Al centro della collezione c’è la riedizione fedele della maglia away 1995-96, accompagnata da capi d’allenamento ispirati agli archivi del club: pantaloncini, felpe, giacche, pantaloni e t-shirt, tutti con la composizione verde, nero e bianco, lo stemma originale del Liverpool, lo sponsor Carlsberg e il logo Adidas. Per i fan più moderni, è disponibile anche una versione diversa. I capi in edizione limitata sono acquistabili online e nei negozi ufficiali del club.