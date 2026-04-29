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PSG-Bayern, record su record: superata anche Inter-Barcellona, 10 numeri da capogiro

PSG-Bayern, record su record: superata anche Inter-Barcellona, 10 numeri da capogiroTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 08:27Calcio estero
Daniele Najjar

Un'altra partita che finisce dritta nella storia di questa magnifica competizione. Siamo solo alla prima semifinale d'andata, ma con Paris Saint-Germain-Bayern Monaco abbiamo assistito ad altro spettacolo da annali del calcio e della Champions League. Una partita che ha infranto diversi record, facendo registrare alcune statistiche particolari.

1) Con il rigore trasformato da Ousmane Dembélé a pochi istanti dall'intervallo, questa è stata la prima semifinale di sempre della Champions League con cinque gol realizzati nel primo tempo.

2) È stata la prima semifinale in assoluto a registrare un totale di nove gol; il precedente record era di sette, raggiunto in quattro occasioni: tra queste, il 4-3 dell'Inter sul Barcellona nella semifinale di ritorno della scorsa stagione.

3) Solo in un'altra partita di questa edizione sono stati segnati nove gol, ovvero nel 7-2 tra Barcelona e il Newcastle al ritorno degli ottavi di finale.

4) Siamo arrivati a un solo gol dal record di marcature in una singola partita della fase a eliminazione diretta, quella vinta 8-2 dal Bayern contro il Barcellona ai quarti di finale del 2020.

5) Solo in quattro partite di Champions League ci sono stati più gol, tra cui quella vinta 8-4 dal Borussia Dortmund contro il Legia Varsavia nella fase a gironi 2016/17.

6) Nella partita di ritorno servono "solo" altre quattro reti per eguagliare il record di gol complessivi tra andata e ritorno in una sfida a eliminazione diretta di Champions League (che è di 13 gol).

7) Il Barcellona con 45 gol detiene il record di gol in una singola edizione di Champions League, stabilito nella stagione 1999/2000, ma Paris Saint-Germain (43) e Bayern (42) sono a un passo.

8) La vittoria di ieri è stata la centesima del Paris Saint-Germain in Champions League (qualificazioni escluse): nessuna squadra francese ci era mai riuscita prima.

9) Con la doppietta realizzata ieri, Khvicha Kvaratskhelia è diventato il giocatore più prolifico di questa fase a eliminazione diretta (7 gol). L'ex Napoli ha raggiunto i 10 gol in una singola edizione di Champions League con la maglia del Paris Saint-Germain, eguagliando il record stabilito da Zlatan Ibrahimović nella stagione 2013/14.

10) Dall'altra parte Harry Kane ha portato il suo bottino stagionale a 13 gol, a sole due lunghezze dal capocannoniere Kylian Mbappé.

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