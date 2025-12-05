Bayern Monaco, Musiala sta per tornare. Kompany: "Si allenerà con noi prima di Natale"

Alla vigilia della trasferta contro lo Stoccarda, Vincent Kompany ha fatto il punto sulle condizioni di Jamal Musiala, ancora fermo dopo il grave infortunio rimediato al Mondiale per Club la scorsa estate nella sfida contro il PSG. Il tecnico del Bayern Monaco si è mostrato ottimista, pur mantenendo la prudenza necessaria per un ritorno così delicato.

"Jamal è ancora un po’ indietro rispetto ad Alphonso Davies, ma tutto sta andando bene", ha spiegato Kompany in conferenza stampa. "Dovrebbe potersi allenare con noi un paio di volte prima di Natale. Il 2026 potrebbe essere il suo anno». Parole che fanno ben sperare i tifosi, soprattutto perché il nazionale tedesco rappresenta uno dei talenti più luminosi della nuova generazione, capace di cambiare volto alla squadra quando è al massimo della forma.

Il Bayern monitora costantemente il suo recupero e non intende forzare i tempi: l’obiettivo è reintegrarlo gradualmente nei primi mesi del prossimo anno, per evitare ricadute e permettergli di tornare ai livelli pre-infortunio. Un suo rientro pieno darebbe a Kompany soluzioni preziose nella rotazione, soprattutto in vista della fase decisiva della stagione.