Man City, Rodri non è ancora pronto. Guardiola: "Non giocherà, ma sta migliorando"

L’inizio di stagione aveva riportato fiducia: Rodri era tornato titolare e fondamentale nel Manchester City dopo il lungo infortunio dello scorso anno. Ma il centrocampista spagnolo ha subito una nuova frenata. Dal malessere accusato contro il Brentford a inizio ottobre — con uscita anticipata prima della mezz’ora — il club lo sta gestendo con estrema cautela. Da allora, solo pochi secondi in campo contro il Bournemouth.

E poi tante domande nelle conferenze stampa di Pep Guardiola, sempre evasivo sul suo recupero. In vista della sfida contro il Sunderland, la situazione non cambia. "No, non giocherà questo weekend, ma sta migliorando. Gli mancano poche settimane", ha spiegato Guardiola. E sul possibile rientro per la supersfida di Champions al Bernabéu ha glissato: "Chiedimelo a Madrid".

Il tecnico catalano ha poi elogiato il sorprendente Sunderland, protagonista di un avvio di stagione straordinario: "Se sono lì, è perché lo meritano. In Premier League non esistono casualità dopo quattordici partite".