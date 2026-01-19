PSG, Luis Enrique spiazza tutti: "Qualificarci tra le prime otto? Non so se sia la cosa migliore"

Vincere per andare avanti, ma senza la certezza che sia davvero un vantaggio. Alla vigilia della sfida decisiva contro lo Sporting CP, il Paris Saint-Germain si gioca una fetta importante della sua Champions League, con la possibilità concreta di accedere direttamente agli ottavi di finale senza passare dai playoff.

Un traguardo che sulla carta sarebbe un grande passo in avanti rispetto alla scorsa stagione, quando i parigini dovettero sudare fino all’ultimo per entrare nel tabellone principale. Eppure, in conferenza stampa, Luis Enrique ha spiazzato tutti con una riflessione decisamente controcorrente.

“A dire il vero, è importante per la fiducia della squadra vincere domani e conquistare i tre punti. Se finiamo tra le prime otto, non giocheremo i playoff e non avremo le quattro partite di Coppa di Francia che avevamo programmato di giocare. Il nostro obiettivo è vincere domani e qualificarci tra le prime otto, ma non sono sicuro che sia la cosa migliore. È contraddittorio”.