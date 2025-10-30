PSG, nuovo stop per Doue: infortunio alla coscia, si prevede una lunga assenza

Brutte notizie per il Paris Saint-Germain e per Désiré Doué, costretto a lasciare il campo in lacrime ieri sera contro il Lorient (1-1) a causa di un problema muscolare alla coscia. Trasportato fuori dal terreno di gioco in barella e poi visto lasciare lo stadio con le stampelle, il giovane talento francese rischia uno stop di diverse settimane.

Al termine della gara, Luis Enrique non ha nascosto la preoccupazione: "Doué? Non lo so, non sono un dottore, ma non è una buona notizia. Non ho visto bene l’azione, era dall’altra parte del campo". Il centrocampista offensivo, tornato da poco dopo un mese di assenza per un infortunio al polpaccio rimediato con la nazionale a settembre, subisce così un nuovo pesante contraccolpo. Dopo essere rientrato con quattro presenze e una doppietta contro il Bayer Leverkusen, Doué dovrà fermarsi di nuovo.

Secondo Le Parisien, i primi esami indicano una lunga indisponibilità, forse superiore alle sei settimane già saltate in autunno. I controlli medici previsti nelle prossime ore chiariranno l’entità del danno. Il classe 2005 salterà dunque la prossima sosta di novembre con la Francia, ma anche sfide cruciali per il PSG: il big match di Champions League contro il Bayern, la gara di Ligue 1 con l’OL (9 novembre) e con ogni probabilità anche quelle contro Tottenham, Monaco e Rennes. Un nuovo colpo durissimo per Luis Enrique, già alle prese con una vera e propria emergenza infortuni dall'inizio della stagione.