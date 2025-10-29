PSG, infortunio Doué (che esce in lacrime). Luis Enrique: "Non è una bella notizia"

Al 60' della sfida fra Lorient e Paris Saint-Germain, con il punteggio fermo sull'1-1, l'attaccante dei parigini, Desiré Doué è scattato sulla sinistra tentando un cross, rimpallato dalla difesa. Il giocatore si è poi accasciato al suolo, non riuscendo a trattenere le lacrime, per un problema alla coscia.

Il giocatore è stato immediatamente soccorso dai sanitari ed ha lasciato il campo tre minuti più tardi con l'ausilio di una barella, dato che era impossibilitato a caricare il peso sul piede.

Interrogato sull'infortunio del nazionale francese, l'allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique ha rifiutato di sbilanciarsi, ma non ha nascosto la sua preoccupazione. Queste le sue parole riportate da Footmercato: "Doué? Non lo so, non sono il medico, ma non è una buona notizia. Non ho visto le immagini, era dall'altra parte del campo", si è limitato a rispondere il tecnico spagnolo. Ricordiamo che Doué è già stato fermo ai box già per più di un mese in questa stagione a causa di un infortunio al polpaccio subito mentre giocava per la nazionale francese.

La 10^ giornata in Ligue 1

Mercoledì 29 ottobre

Nizza-Lille 2-0

29' Diop (N), 87' Jansson (N)

Metz-Lens 2-0

87' rig Hien (L), 90' Hien (L)

Le Havre-Brest 1-0

73' Sangante (LH)

Lorient-PSG 1-1

49' Nuno Mendes (P), 51' Carioca (L)

Strasburgo-Auxerre ore 21.05

Paris FC-Lione ore 21.05

Nantes-Monaco ore 21.05

Marsiglia-Angers ore 21.05

Tolosa-Rennes ore 21.05

CLASSIFICA

1. Paris Saint-Germain 21*

2. Lens 20*

3. Olympique Marsiglia 18

4. Lione 18

5. Lille 17*

6. Monaco 17

7. Nizza 17*

8. Strasburgo 17

9. Tolosa 13

10. Le Havre 12*

11. Rennes 11

12. Paris FC 10

13. Nantes 9

14. Brest 9*

15. Angers 9

16. Lorient 9*

17. Auxerre 7

18. Metz 5*

*una partita in più

Classifica marcatori

1. Panichelli 8 gol

2. Greenwood 7 gol

3. Diop 6 gol

4. Ansu Fati 5 gol

5. Kebbal 4 gol, Del Castillo 4 gol, Lepaul 4 gol, Haraldsson 4 gol, Igamane 4 gol, Barcola 4 gol, Magri 4 gol

6. Soumare 3 gol, Aubameyang 3 gol, Sinayoko 3 gol, Sulc 3 gol, Edouard 3 gol, Gboho 3 gol, Ndiaye 3 gol, J.Neves 3 gol, Pagis 3 gol, Tosin 3 gol