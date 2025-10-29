Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
PSG, infortunio Doué (che esce in lacrime). Luis Enrique: "Non è una bella notizia"

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 22:11Calcio estero
Daniele Najjar

Al 60' della sfida fra Lorient e Paris Saint-Germain, con il punteggio fermo sull'1-1, l'attaccante dei parigini, Desiré Doué è scattato sulla sinistra tentando un cross, rimpallato dalla difesa. Il giocatore si è poi accasciato al suolo, non riuscendo a trattenere le lacrime, per un problema alla coscia.

Il giocatore è stato immediatamente soccorso dai sanitari ed ha lasciato il campo tre minuti più tardi con l'ausilio di una barella, dato che era impossibilitato a caricare il peso sul piede.

Interrogato sull'infortunio del nazionale francese, l'allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique ha rifiutato di sbilanciarsi, ma non ha nascosto la sua preoccupazione. Queste le sue parole riportate da Footmercato: "Doué? Non lo so, non sono il medico, ma non è una buona notizia. Non ho visto le immagini, era dall'altra parte del campo", si è limitato a rispondere il tecnico spagnolo. Ricordiamo che Doué è già stato fermo ai box già per più di un mese in questa stagione a causa di un infortunio al polpaccio subito mentre giocava per la nazionale francese.

La 10^ giornata in Ligue 1
Mercoledì 29 ottobre
Nizza-Lille 2-0
29' Diop (N), 87' Jansson (N)
Metz-Lens 2-0
87' rig Hien (L), 90' Hien (L)
Le Havre-Brest 1-0
73' Sangante (LH)
Lorient-PSG 1-1
49' Nuno Mendes (P), 51' Carioca (L)
Strasburgo-Auxerre ore 21.05
Paris FC-Lione ore 21.05
Nantes-Monaco ore 21.05
Marsiglia-Angers ore 21.05
Tolosa-Rennes ore 21.05

CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 21*
2. Lens 20*
3. Olympique Marsiglia 18
4. Lione 18
5. Lille 17*
6. Monaco 17
7. Nizza 17*
8. Strasburgo 17
9. Tolosa 13
10. Le Havre 12*
11. Rennes 11
12. Paris FC 10
13. Nantes 9
14. Brest 9*
15. Angers 9
16. Lorient 9*
17. Auxerre 7
18. Metz 5*
*una partita in più

Classifica marcatori
1. Panichelli 8 gol
2. Greenwood 7 gol
3. Diop 6 gol
4. Ansu Fati 5 gol
5. Kebbal 4 gol, Del Castillo 4 gol, Lepaul 4 gol, Haraldsson 4 gol, Igamane 4 gol, Barcola 4 gol, Magri 4 gol
6. Soumare 3 gol, Aubameyang 3 gol, Sinayoko 3 gol, Sulc 3 gol, Edouard 3 gol, Gboho 3 gol, Ndiaye 3 gol, J.Neves 3 gol, Pagis 3 gol, Tosin 3 gol

