PSG-OM, le formazioni ufficiali: le Classique si gioca in Kuwait e vale la Supercoppa

Fra poco più di 30 minuti andrà in scena a Kuwait City, la capitale del Kuwait, la sfida fra Paris Saint-Germain e Olympique Marsiglia valida per la Supercoppa di Francia. Un Classique un po' insolito che non si gioca né al Parco dei Principi né al Velodrome ma che comunque rappresenta una sfida attesissima in Francia e soprattutto il primo trofeo della stagione. Il calcio d'inizio è fissato alle nostre ore 19 con i due tecnici che hanno reso noti gli schieramenti che si affronteranno sul terreno di gioco.

Nel PSG c'è il tridente d'attacco formato da Doué, Dembelé e Kvaratskhelia mentre sponda Marsiglia Gouiri sarà innescato da Weah, Greenwood e Paixao nel 4-2-3-1 di Roberto De Zerbi. In campo anche altre conoscenze del calcio italiano come Pavard, Emerson Palmieri e Kondogbia (oltre all'esterno statunitense figlio d'arte) fra le file dei biancazzurri mentre nei rossoblù della capitale c'è Fabian Ruiz in mezzo al campo. Il centrocampo di Luis Enrique sarà poi completato da Vitinha e Neves con Pacho e Marquinhos come coppia centrale.

Le formazioni ufficiali

Paris Saint-Germain (4-3-3): Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Neves, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Olympique Marsiglia (4-2-3-1): Rulli; Pavard, Balerdi, Medina, Emerson; Hojbjerg, Kondogbia; Weah, Greenwood, Paixao; Gouiri.