Marsiglia sconfitto in Supercoppa, Benatia: "Amareggiato ma il futuro resta ambizioso"

Il direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia, Medhi Benatia, ha espresso tutta la sua delusione dopo la sconfitta dell’OM contro il Paris Saint-Germain nella finale del Trophée des Champions, decisa ai calci di rigore (2-2, 1-4 d.c.r.) giovedì scorso in Kuwait. Nei corridoi dello stadio Jaber al-Ahmad, i tifosi marsigliesi presenti dall’Arabia Saudita hanno salutato e incoraggiato i giocatori, usciti a uno a uno dallo spogliatoio e scortati fino al pullman. Anche il presidente Pablo Longoria ha vissuto il momento con grande amarezza, riflettendo in silenzio sull’esito della partita e sulla sconfitta ai rigori.

Benatia, però, ha voluto sottolineare il lato positivo della prestazione della squadra. "Provo molto orgoglio per i giocatori e per l’allenatore", ha dichiarato. "Abbiamo una bella squadra e un grande tecnico. Il Paris resta la migliore squadra d’Europa, non possiamo negarlo. Ci è mancata un po’ di fortuna, soprattutto nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni. Lucas Chevalier è stato decisivo come non accadeva da tempo. Avremmo potuto essere più astuti e cercare il terzo gol".

Benatia ha poi evidenziato la crescita del gioco dell’OM: "Negli ultimi diciotto mesi abbiamo spesso ottenuto risultati positivi, ma non sempre abbiamo visto il gioco che il tecnico desidera. Stavolta, però, abbiamo visto una squadra molto bella in campo, che ha sempre cercato soluzioni. Esco da questa partita deluso, amareggiato, ma con grandi ambizioni per il futuro". Un messaggio chiaro: nonostante la sconfitta, l’OM ha mostrato progressi importanti e la fiducia nella propria crescita resta alta.