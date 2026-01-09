De Zerbi sincero: "PSG migliore squadra d'Europa, L. Enrique nella top-3 degli allenatori"

Nonostante la vittoria del Paris Saint-Germain nel Trophée des Champions, a fine gara è emerso un rispetto reciproco tutt’altro che banale tra i due allenatori. I parigini non hanno nascosto le difficoltà incontrate contro un Olympique Marsiglia brillante e, soprattutto, Luis Enrique ha voluto riconoscere apertamente il lavoro di Roberto De Zerbi. "Devo fare i complimenti a De Zerbi, che viene criticato da molti: è un grandissimo allenatore", ha dichiarato il tecnico spagnolo.

Parole che non sono passate inosservate e alle quali l’allenatore dell’OM ha risposto con altrettanta eleganza. De Zerbi ha infatti restituito il complimento, sottolineando lo spessore del collega e del PSG: "Luis Enrique è un grande allenatore e riconosco che il PSG oggi è la miglior squadra d’Europa. Mi fa piacere che abbia detto che siamo stati superiori. Per me resta un’icona, come Guardiola: è tra i tre migliori allenatori al mondo".

Uno scambio di stima che va oltre il risultato finale e che certifica il livello tecnico della sfida. Al di là del trofeo conquistato ai rigori e della rivalità, il PSG ha dovuto fare i conti con un Marsiglia organizzato, ambizioso e capace di mettere in difficoltà i campioni d’Europa. E il rispetto mostrato dai due tecnici, protagonisti di filosofie di gioco moderne e coraggiose, racconta forse meglio di qualsiasi statistica l’intensità e la qualità della finale.