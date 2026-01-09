Sadiq torna a Valencia: "Sono l'uomo più felice del mondo, lo aspettavo dall'estate"

Umar Sadiq ha parlato ai canali ufficiali del Valencia dopo aver firmato il contratto che lo lega al club fino a giugno 2028, mostrando entusiasmo e motivazione per il suo ritorno al Mestalla: "Sono davvero emozionato e felice. Aspettavo questo momento dalla scorsa estate e finalmente sono qui: sono l’uomo più felice del mondo", ha esordito il centravanti nigeriano. "Volevo tornare, ho fatto tutto il possibile per farlo, e anche il Club si è impegnato al massimo. Il Valencia è uno dei club più importanti della Spagna: si sente nella cultura, nei tifosi, che non abbandonano mai la squadra".

Sadiq ha spiegato anche il motivo principale del suo ritorno: "La scorsa stagione ho visto quanto i tifosi esigessero risultati, e questo ha tirato fuori il meglio di me. Anche se sono stato qui solo per mezza stagione, sapevo che Valencia era il posto giusto per dimostrare il mio valore". Il giocatore ha inoltre elogiato il lavoro dell’allenatore Carlos Corberán: "È arrivato in un momento difficile e ha trovato le soluzioni per la squadra. Ora il mio obiettivo è aiutare il club a raggiungere il livello che merita. Si vede che l’allenatore vuole sempre di più e questo è positivo: tutto ciò di cui abbiamo bisogno ora sono i risultati".

Infine, Sadiq ha parlato del futuro e del Nou Mestalla: "Con il nuovo progetto e lo stadio andrà sempre meglio, ma prima dobbiamo recuperare il nostro livello sportivo. Tutto deve andare bene sul campo, solo così il Valencia tornerà dove merita. Giocare in uno stadio del genere, con un club così grande, è un sogno". Un pensiero speciale è stato riservato ai tifosi: "Grazie per il supporto e per i messaggi: finalmente sono qui. Il vostro sostegno significa molto".