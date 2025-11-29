Intervento killer su Chevalier, Luis Enrique: "È stato fortunato, non dirò altro"

Il Paris Saint-Germain perde 1-0 contro il Monaco e recrimina per un intervento di Camara sul portiere Chevalier, che pure è rimasto in campo per poi postare sui social le foto della caviglia gonfia.

Il tecnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ai microfoni di BeIN Sport ha dichiarato in merito: "È stato molto fortunato oggi. Penso che non dirò altro perché non è il mio lavoro farlo, ma è stato incredibile... Lucas Chevalier è stato molto fortunato".

Sulla partita poi ha commentato: "Quando fai una partita così con molte imprecisioni ed errori, è impossibile vincere. È così, bisogna accettare il livello che abbiamo mostrato oggi. Devo rivedere la partita per analizzarla davvero".

Psg, le parole di Chevalier: "La mia carriera poteva cambiare"

Lo stesso Chevalier ha commentato la gara dei suoi ai microfoni di Ligue 1+: "Ci sono state molte cose che non sono state oggi. Abbiamo sbagliato l'approccio alla gara, abbiamo perso dei palloni un po' stupidi. Penso che non fossimo al 100%. Il Monaco è stato un po' più tagliente. Abbiamo spinto negli ultimi 10 minuti ma non è stato sufficiente. Abbiamo molti infortuni dall'inizio della stagione, abbiamo incatenato molto. È una stagione particolare rispetto alla stagione scorsa".

Poi sull'intervento ai suoi danni: "La caviglia? Potrebbe andare meglio", ha detto. Parlando a BeIN Sport ha poi aggiunto: "Per la mia caviglia: penso che tutti abbiano visto cosa sia successo... Penso che oggi la mia carriera avrebbe potuto prendere una svolta e sono stato molto fortunato. Ormai è successo, è il passato. Ma penso che a volte ci siano dei gesti che dobbiamo evitare. Oggi so solo che sono stato molto fortunato e che potrò continuare a giocare a calcio ogni settimana".