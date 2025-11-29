Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Intervento killer su Chevalier, Luis Enrique: "È stato fortunato, non dirò altro"

Intervento killer su Chevalier, Luis Enrique: "È stato fortunato, non dirò altro"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 21:27Calcio estero
Daniele Najjar

Il Paris Saint-Germain perde 1-0 contro il Monaco e recrimina per un intervento di Camara sul portiere Chevalier, che pure è rimasto in campo per poi postare sui social le foto della caviglia gonfia.

Il tecnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ai microfoni di BeIN Sport ha dichiarato in merito: "È stato molto fortunato oggi. Penso che non dirò altro perché non è il mio lavoro farlo, ma è stato incredibile... Lucas Chevalier è stato molto fortunato".

Sulla partita poi ha commentato: "Quando fai una partita così con molte imprecisioni ed errori, è impossibile vincere. È così, bisogna accettare il livello che abbiamo mostrato oggi. Devo rivedere la partita per analizzarla davvero".

Psg, le parole di Chevalier: "La mia carriera poteva cambiare"
Lo stesso Chevalier ha commentato la gara dei suoi ai microfoni di Ligue 1+: "Ci sono state molte cose che non sono state oggi. Abbiamo sbagliato l'approccio alla gara, abbiamo perso dei palloni un po' stupidi. Penso che non fossimo al 100%. Il Monaco è stato un po' più tagliente. Abbiamo spinto negli ultimi 10 minuti ma non è stato sufficiente. Abbiamo molti infortuni dall'inizio della stagione, abbiamo incatenato molto. È una stagione particolare rispetto alla stagione scorsa".

Poi sull'intervento ai suoi danni: "La caviglia? Potrebbe andare meglio", ha detto. Parlando a BeIN Sport ha poi aggiunto: "Per la mia caviglia: penso che tutti abbiano visto cosa sia successo... Penso che oggi la mia carriera avrebbe potuto prendere una svolta e sono stato molto fortunato. Ormai è successo, è il passato. Ma penso che a volte ci siano dei gesti che dobbiamo evitare. Oggi so solo che sono stato molto fortunato e che potrò continuare a giocare a calcio ogni settimana".

Articoli correlati
PSG poco convincente ma Luis Enrique ha un piano: arrivare al top in primavera PSG poco convincente ma Luis Enrique ha un piano: arrivare al top in primavera
Conferma a tempo per Slot, il Liverpool si guarda intorno. Sogno impossibile Luis... Conferma a tempo per Slot, il Liverpool si guarda intorno. Sogno impossibile Luis Enrique
Lucas Hernandez espulso, Luis Enrique non la prende bene: "Si deve controllare" Lucas Hernandez espulso, Luis Enrique non la prende bene: "Si deve controllare"
Altre notizie Calcio estero
La finale di Copa Libertadores è qui: le formazioni di Palmeiras-Flamengo, 10 gli... La finale di Copa Libertadores è qui: le formazioni di Palmeiras-Flamengo, 10 gli ex Serie A
Tris di Benzema: l'Al-Ittihad di Conceicao raggiunge Inzaghi in semifinale di King... Tris di Benzema: l'Al-Ittihad di Conceicao raggiunge Inzaghi in semifinale di King Cup
Il Barcellona ha di nuovo Raphinha: "Pressing? So di essere pesante con i compagni..."... Il Barcellona ha di nuovo Raphinha: "Pressing? So di essere pesante con i compagni..."
Intervento killer su Chevalier, Luis Enrique: "È stato fortunato, non dirò altro"... Intervento killer su Chevalier, Luis Enrique: "È stato fortunato, non dirò altro"
Segnali del vero Nico Williams, che lancia l'Athletic: 2-0 al Levante, Europa in... Segnali del vero Nico Williams, che lancia l'Athletic: 2-0 al Levante, Europa in vista
Dortmund, colpaccio a Leverkusen: 1-2 firmato Adeyemi, il Bayern ringrazia Dortmund, colpaccio a Leverkusen: 1-2 firmato Adeyemi, il Bayern ringrazia
Doppietta di Thiaw: il Newcastle ne fa 4 all'Everton. La classifica in Premier League... Doppietta di Thiaw: il Newcastle ne fa 4 all'Everton. La classifica in Premier League
De Zerbi, vinci e sei primo: le formazioni di Tolosa-Marsiglia, per il sorpasso al... De Zerbi, vinci e sei primo: le formazioni di Tolosa-Marsiglia, per il sorpasso al PSG
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
1 Juventus-Cagliari, le probabili formazioni: Spalletti con Conceicao e Yildiz dietro a Vlahovic
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
3 Pisa-Inter, le probabili formazioni: sugli esterni ci sono Luis Henrique e Dimarco
4 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
5 Milan-Lazio, le probabili formazioni: Allegri con Nkunku, Sarri con Vecino in regia
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique, Hojlund con David Neres
Immagine top news n.1 Infortunio Vlahovic: Juve in ansia. Sei partite in un mese e le lacrime che non fanno ben sperare
Immagine top news n.2 Tare sul rinnovo di Maignan: "A inizio stagione abbiamo fatto un patto, avanti senza pressione"
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: la Juve si riporta a -1 dalla Champions, il Cagliari è 14°
Immagine top news n.4 Juventus-Cagliari 2-1, le pagelle: musica maestro Yildiz. Esposito freddo, Kostic una rovina
Immagine top news n.5 Si parla di rinnovo e Yildiz mette la sesta: gol e prestazioni sono un messaggio chiaro per la Juve
Immagine top news n.6 "Mi sono fatto molto male": Juventus, infortunio per Vlahovic. Lascia il campo disperato
Immagine top news n.7 Juventus-Cagliari, le formazioni ufficiali: Vlahovic torna titolare, sfida Borrelli e Caprile
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Aleksandar Stankovic: "Inter sogno che inseguirò. San Siro demolito? Via un pezzo di vita"
Immagine news Serie A n.2 Leao la sblocca a San Siro: Milan in vantaggio per 1-0 sulla Lazio dopo una grande azione
Immagine news Serie A n.3 Yildiz predestinato: raggiunge Anastasi tra i migliori marcatori under 21 della Juventus
Immagine news Serie A n.4 Spalletti su David e Openda: "Serve quella faccettina di caz*o. Se sei timido ti danno schiaffi"
Immagine news Serie A n.5 Filippo Galli sicuro: "Il corto muso la sa lunga, il Milan di Allegri può vincere contro chiunque"
Immagine news Serie A n.6 Runjaic commenta la sua espulsione: "Chiedete all'arbitro, per me il rosso è stato esagerato"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo-Carrarese 5-0, le pagelle: Segre da urlo, Pohjanpalo esagerato
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Palermo travolgente: 5-0 alla Carrarese, Pohjanpalo ne fa tre
Immagine news Serie B n.3 Bari, Magalini dopo il ko con l’Empoli: "Provata vergogna. Se si cambia andremo a casa"
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella, Chiappella: "Non siamo riusciti ad opporsi al loro potenziale offensivo"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Palermo avanti 2-0 sull'Entella: al 45' decidono Segre e Palumbo
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, Aquilani: "Successo meritato, non mi sono piaciuti gli ultimi dieci minuti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dolomiti Bellunesi, dicembre di fuoco. Bonatti: "Serve continuità, la Giana è un avversario solido"
Immagine news Serie C n.2 Casarano, Di Bari: "Col Potenza serviranno identità, cattiveria e continuità. Malcore? Gli devo molto"
Immagine news Serie C n.3 Padova, Faedo decisivo a Pescara: "Felicissimo per il gol, i tre punti erano fondamentali"
Immagine news Serie C n.4 Rimini escluso dalla Serie C, Morrone: "I controlli vanno fatti prima degli atti notarili, non dopo"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati delle 17:30: Ravenna devastante, colpo del Sorrento, pari in extremis per l’Ospitaletto
Immagine news Serie C n.6 Ginestra alla vigilia di Ternana-Guidonia: "Sfida di altissimo livello, servirà una partita perfetta"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Fiorentina, Palladino sfida il suo passato
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Pisa-Inter, Chivu vuole il riscatto dopo due passi falsi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile ko con gli USA, Soncin: "Amichevole che ci fa crescere. Loro incredibili"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.4 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…