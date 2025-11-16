Colombia, successo in amichevole con la Nuova Zelanda: assist di Mina, un tempo per Lucumì

Vittoria in amichevole per la Colombia, che nella notte ha superato la Nuova Zelanda per 2-1 al Chase Stadium di Fort Lauderdale, negli Stati Uniti, proseguendo la preparazione in vista dei Mondiali 2026. La serata è stata illuminata dal debutto con gol del giovane talento Gustavo Puerta. Il centrocampista classe 2003 ha sbloccato il match al 3', finalizzando con precisione un'azione avviata da James Rodríguez e rifinita da John Arias.

Dopo il momentaneo pareggio della Nuova Zelanda siglato da Benjamin Old, ci ha pensato Johan Carbonero a sigillare la vittoria Cafetera all'88° minuto. Il grande protagonista di giornata, Puerta, ha lasciato il campo al 63' minuto tra gli applausi dei tifosi, sostituito insieme a Luis Díaz e allo stesso capitano James Rodríguez. Una partenza col botto per il 22enne, che dimostra di essere già una risorsa importante per il ct e per il futuro della Nazionale colombiana.

Per quanto riguarda gli 'italiani', assist per Yerry Mina, titolare e in campo per tutta la partita. Jhon Lucumì invece è subentrato nella ripresa a Cuesta e ha collezionato un tempo in campo.