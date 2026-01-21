Ufficiale Quarto rinforzo invernale per il Getafe: dall'Anderlecht arriva in prestito Luis Vazquez

Il Getafe ha annunciato un nuovo innesto offensivo: si tratta di Luis Vázquez, attaccante argentino di 24 anni, arrivato in prestito dall’Anderlecht con opzione di acquisto.

Vázquez, prodotto delle giovanili del Boca Juniors, ha esordito in prima squadra nella stagione 2019/20 e, in poco tempo, ha accumulato una notevole esperienza: 99 presenze, 16 gol e 8 assist con la maglia del club argentino. Nel 2023/24 ha fatto il salto in Europa, firmando per l’Anderlecht, dove in due stagioni e mezzo ha disputato 116 partite, segnando 18 gol e servendo 3 assist tra campionato belga e competizioni europee.

Il suo arrivo al Getafe mira a dare nuove soluzioni offensive e maggiore profondità alla rosa, offrendo a José Bordalas più opzioni nel reparto avanzato. La società spagnola accoglie così un giocatore giovane, ma con già un percorso consolidato sia in Sudamerica che in Europa, pronto a mettersi in mostra nella Liga. Luis Vázquez si unisce agli altri tre rinforzi invernali della squadra, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e dare una spinta al club nella seconda parte della stagione.