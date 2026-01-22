Ufficiale Rafa Silva è tornato al Benfica, un anno e mezzo dopo: "Mi mancava casa"

Rafa Silva è tornato al Benfica. L'attaccante, 32 anni, lascia dopo un anno e mezzo il Besiktas col quale ha realizzato 23 reti in 65 partite. Accordo fino al 2028, maglia numero 27. Il club portoghese si è accordato per un costo di cartellino di 5 milioni, più bonus fino a 1.5 milioni.

"La storia continua" è la frase d'apertura del video che annuncia il ritorno del giocatore, che ha vestito la maglia del Benfica per 8 stagioni. "Fondamentalmente, sono sempre lo stesso. Mi mancava casa, volevo tornare a casa. Qualche giorno fa si è presentata l'occasione perché ciò accadesse, ed è quello che è successo. E sono molto grato di essere qui e di essere tornato" ha dichiarato Rafa al canale ufficiale del club. Con le aguias, Rafa Silva ha raccolto 326 presenze, segnando 94 reti. Nel palmarès in maglia rossa vi sono 3 campionati portoghesi, una coppa nazionale e 2 supercoppe.