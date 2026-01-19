Rafa Silva verso il ritorno al Benfica: missione in Turchia per chiudere col Besiktas

Il ritorno di Rafa Silva a Lisbona non è più soltanto una suggestione di mercato. Dalla Turchia rimbalza infatti l’indiscrezione secondo cui il Benfica avrebbe deciso di affondare il colpo per riportare a casa il nazionale portoghese, oggi al Besiktas. Secondo quanto riportato da A Spor, il direttore generale delle Aquile, Mario Branco, si troverebbe in queste ore a Istanbul per trattare direttamente con il club bianconero e provare a definire l’operazione in tempi rapidi.

Parla di passi avanti significativi al punto che - si legge - tra Benfica e Besiktas esisterebbe già un accordo di massima. A favorire l’apertura della trattativa sarebbe il rapporto complicato tra Rafa Silva e il club turco, una situazione che ha spinto il Benfica a muoversi con decisione per cogliere un’opportunità di mercato ritenuta molto interessante.

A 32 anni, l’ex stella delle Aquile conosce bene l’ambiente e rappresenterebbe un rinforzo di spessore per il reparto offensivo. Dopo il trasferimento in Turchia nel 2024, Rafa sarebbe ora attratto dall’idea di ritrovare continuità e stabilità sportiva in Portogallo.