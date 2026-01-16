Un cavallo di ritorno per Mourinho: il Benfica pronto a riabbracciare Rafa Silva

Il Benfica è vicino a riportare a Lisbona Rafa Silva, l’esterno portoghese di 32 anni con cui sarebbe stato trovato un accordo per un contratto di due anni e mezzo. Secondo quanto riportato da Record, rimane solo da definire l’intesa economica con il Besiktas, club che detiene il cartellino del giocatore. I lusitani sono disposti a pagare 5 milioni di euro, cifra che potrebbe salire fino a 7 milioni nel caso in cui il Benfica conquisti il secondo posto in campionato e si qualifichi per la Champions League.

Rafa non scende in campo con il Besiktas dallo scorso 2 novembre, e il suo ritorno a Lisbona rappresenta un vero e proprio ritorno a casa. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile delle Aquile e già protagonista tra il 2016 e il 2024, lasciò Lisbona a parametro zero proprio per trasferirsi in Turchia.

Durante la sua prima esperienza con il Benfica, Rafa ha collezionato 326 presenze, realizzando 94 gol e 67 assist, contribuendo a 3 titoli nazionali, 3 Supercoppe e una Coppa del Portogallo. La sua esperienza, il senso del gol e la capacità di creare occasioni rappresentano un rinforzo immediato per la squadra guidata da José Mourinho.