Un acquisto per Mourinho: Rafa Silva torna al Benfica, è già a Lisbona. I dettagli

"Non parlo di giocatori di altri club, Rafa è del Besiktas in questo momento. Devo proteggere il mio club e parlare di giocatori del Benfica solo". Ha parlato così José Mourinho ieri, alla vigilia del match di Champions League contro la Juventus, a proposito dell'imminente arrivo di Rafa Silva al Benfica. Intanto è solo questione di tempo affinché lo Special One possa dare il benvenuto ad un nuovo acquisto.

Secondo quanto riferito da A BOLA, quotidiano portoghese, la seconda punta di 32 anni è arrivata a Lisbona con un volo privato che lo ha portato da Istanbul e che avrebbe dovuto atterrare all’aerodromo di Tires, ma alla fine è stata cambiata rotta ed è atterrato all’Aeroporto Humberto Delgado, a Lisbona, a causa del forte vento e della nebbia. Sbarcato in tarda mattinata, anche l'agente (João Araújo), la fidanzata e il cane sono stati intercettati in aeroporto.

Rafa ha definito ormai quasi tutto per lasciare il Besiktas e tornare al Benfica - lì dove ha totalizzato 94 gol e 67 assist in 326 partite disputate tra 2016 e 2024, un anno e mezzo dopo aver lasciato le Aquile a parametro zero proprio per i turchi: l'attaccante portoghese si prepara a firmare un contratto valido fino all'estate del 2027. La società di Rui Costa non era disposta a superare i 5 milioni di euro per il trasferimento, ma di fronte alle richieste della dirigenza turca ha ammesso l’inserimento di bonus legati agli obiettivi, per un massimo di 2 milioni di euro aggiuntivi.

I 5 milioni della cessione saranno detratti dai crediti che le Aquile vantano nei confronti del Besiktas per i trasferimenti di Kökçü (25 milioni di euro più 5 milioni di bonus legati agli obiettivi) e di Gedson (10 milioni di euro). Logicamente Rafa Silva non sarà presente questa sera per la partita di Champions League contro la Juventus.