Rangers stoici in 10, ma poi si arrendono al Celtic: ora la Roma in Europa League

Il Celtic ha battuto i Rangers - prossimi avversari della Roma in Europa League - ai tempi supplementari nella semifinale di Coppa di Lega scozzese, raggiungendo così la finale del torneo. Questo anche grazie all'inferiorità cui hanno dovuto far fronte i rivali per tutto il secondo tempo e per l'intera durata dei tempi supplementari.

Johnny Kenny ha portato in vantaggio gli Hoops (al 25') prima dell'espulsione di Thelo Aasgaard per i Rangers arrivata al 39' del primo tempo. Un rigore di James Tavernier nei minuti finali (all'81') ha protratto il match ai tempi supplementari, dove però prima Callum McGregor e poi Callum Osmand hanno segnato regalando il traguardo della finale al Celtic.

Al termine della gara il tecnico dei Rangers, Danny Rohl, ha dichiarato in conferenza stampa: "Oggi non siamo riusciti a vincere. È deludente per noi, ma prenderò spunto dal morale del gruppo. Quando vedrò negli ultimi 10 giorni cosa hanno fatto, anche con un uomo in meno, per continuare, per continuare. Penso che nel secondo tempo abbiamo giocato un calcio coraggioso nel pressing, ma anche nei momenti in cui li abbiamo bloccati, davvero". Ora la sfida alla Roma di Gian Piero Gasperini: la gara si giocherà giovedì 6 novembre alle 21, all'Ibrox Stadium e sarà valida per la quarta giornata dell'Europa League.