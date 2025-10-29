Celtic, fra i nomi per il dopo-Rodgers anche Postecoglou, Bellamy e McKenna

Dopo l'esonero deciso ieri per Brendan Rodgers, il Celtic si guarda intorno a caccia di un sostituto adatto per la panchina. Fra i potenziali candidati che la squadra scozzese starebbe sondando, secondo quanto riferisce Sky Sport ci sarebbero anche i nomi di Kieran McKenna, Ange Postecoglou e Craig Bellamy.

Il Celtic almeno per il momento ha deciso di affidare ad interim la panchina a Martin O'Neill e Shaun Maloney, che si occuperanno temporaneamente di guidare la squadra in attesa del vero sostituto.

Per quanto riguarda Ange Postecoglou si tratterebbe di un ritorno, dato che ha già guidato il club a cavallo del 2021 ed il 2023. Secondo l'emittente però resta da vedere se l'australiano vorrà tornare ad allenare (e a far parte del Celtic) così presto dopo il suo licenziamento dal Nottingham Forest. Un altro nome su cui il club tiene molto è l'allenatore dell'Ipswich Town, McKenna. L'irlandese, che nelle ultime stagioni è stato accostato a Man Utd, Chelsea e Brighton, ha un contratto fino al 2028. Si ritiene che ciò richiederebbe un risarcimento di circa 5 milioni di sterline da parte del Celtic. L'Ipswich non vuole perdere il suo allenatore, ma non si opporrebbe se quest'ultimo esprimesse il desiderio di andarsene.

C'è poi il nome di Craig Bellamy, attuale ct del Galles, che ha giocato per il Celtic nel 2005. Attualmente si sta preparando per le cruciali partite di qualificazione ai Mondiali del Galles del mese prossimo contro Liechtenstein e Macedonia del Nord.