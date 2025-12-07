Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

LaLiga, l'Espanyol sogna: vittoria col Rayo Vallecano e piena zona Europa League

LaLiga, l'Espanyol sogna: vittoria col Rayo Vallecano e piena zona Europa LeagueTUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 20:41Calcio estero
Pierpaolo Matrone

L’Espanyol continua a sognare l’Europa e consolida la propria rincorsa in Liga con una preziosa vittoria contro il Rayo Vallecano. Un successo sofferto ma meritato, deciso dal rigore trasformato da Roberto in una gara tesa, segnata anche dalle espulsioni di Unai López e Dolan. La squadra catalana era chiamata a reagire dopo la deludente eliminazione in Copa del Rey contro l’Atlético Baleares, e la risposta è stata immediata: intensità, pressing alto e una feroce aggressività hanno messo costantemente in difficoltà il Rayo, con Batalla spesso costretto all’errore. L’occasione più grande arriva subito, con il colpo di testa di Calero, mentre dall’altra parte Dmitrovic ha salvato su Unai López.

Il momento chiave arriva al 37’: Dolan conquista con astuzia il rigore, confermato dal VAR, che Roberto trasforma per l’1-0. Il Rayo accusa il colpo e poco dopo Mendy rischia il rosso. Nella ripresa gli ospiti provano a reagire, ma l’espulsione di Unai López compromette la rimonta. L’Espanyol così gestisce il finale, portando a casa tre punti che lo avvicinano alla zona Champions: l’Atlético è ora a soli quattro punti, con una partita in più. Per i Pericos, il sogno europeo non è mai stato così concreto.

LALIGA - 15ª GIORNATA
Oviedo-Maiorca 0-0
Villarreal-Getafe 2-0
Alaves-Real Sociedad 1-0
Real Betis-Barcellona 3-5
Athletic-Atletico Madrid 1-0
Elche-Girona 3-0
Valencia-Siviglia 1-1
Espanyol-Rayo Vallecano 1-0
Real Madrid-Celta Vigo
Osasuna-Levante

CLASSIFICA
1. Barcellona 40**
3. Real Madrid 36*
2. Villarreal 35*
4. Atletico Madrid 31**
5. Espanyol 27*
6. Betis 24*
7. Athletic Bilbao 23**
8. Getafe 20*
9. Elche 19*
10. Alavés 18*
11. Siviglia 17*
12. Real Sociedad 16*
13. Celta Vigo 16
14. Rayo Vallecano 16
15. Maiorca 14*
16. Valencia 14*
17. Osasuna 12
18. Girona 12*
19. Oviedo 10*
20. Levante 9

* una partita in più
** due partite in più

Articoli correlati
Sanchez entra ma il Siviglia perde: 2-1 dell'Espanyol, agganciato il Betis in zona... Sanchez entra ma il Siviglia perde: 2-1 dell'Espanyol, agganciato il Betis in zona Europa
Robinho jr. pronto per l'Europa? C'è l'Espanyol ma il Santos frena e vuole trattenerlo... Robinho jr. pronto per l'Europa? C'è l'Espanyol ma il Santos frena e vuole trattenerlo
LaLiga, 12^ giornata: Atletico in casa. Espanyol contro Villarreal, una vittoria... LaLiga, 12^ giornata: Atletico in casa. Espanyol contro Villarreal, una vittoria per sognare
Altre notizie Calcio estero
LaLiga, l'Espanyol sogna: vittoria col Rayo Vallecano e piena zona Europa League LaLiga, l'Espanyol sogna: vittoria col Rayo Vallecano e piena zona Europa League
Real Madrid-Celta Vigo, le formazioni ufficiali: Xabi Alonso recupera Guler, out... Real Madrid-Celta Vigo, le formazioni ufficiali: Xabi Alonso recupera Guler, out Rudiger
Premier, Guehi fa festa nel finale: il Crystal Palace batte il Fulham e sale in zona... Premier, Guehi fa festa nel finale: il Crystal Palace batte il Fulham e sale in zona Champions
Bundesliga, Borussia Dortmund risponde a Bayern e Lipsia: 2-0 all'Hoffenheim Bundesliga, Borussia Dortmund risponde a Bayern e Lipsia: 2-0 all'Hoffenheim
Ligue 1, i risultati: l'Auxerre vince e non è più ultimo. Reti bianche tra Le Havre... Ligue 1, i risultati: l'Auxerre vince e non è più ultimo. Reti bianche tra Le Havre e Paris FC
Eredivisie, i risultati: Nijmegen corsaro, Ajax scavalcato al 3° posto. Solo pari... Eredivisie, i risultati: Nijmegen corsaro, Ajax scavalcato al 3° posto. Solo pari per l'AZ
Eurorivali - Il Celtic perde la vetta in Scozia: ko interno con gli Hearts che lo... Eurorivali - Il Celtic perde la vetta in Scozia: ko interno con gli Hearts che lo staccano
LaLiga, Hugo Duro salva il Valencia in pieno recupero: 1-1 con il Siviglia al Mestalla... LaLiga, Hugo Duro salva il Valencia in pieno recupero: 1-1 con il Siviglia al Mestalla
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: c'è Ricci, sfida a due (tre) per affiancare Leao
2 Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Elmas accanto a McTominay, David è confermato
3 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
4 Serie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Dubbio Pulisic nel Milan
5 Lazio-Bologna, le probabili formazioni: in porta torna Provedel, ballottaggio tra Holm e Zortea
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, tensione nell'arrivo al Maradona: pullman bianconero preso a sassate
Immagine top news n.1 Lazio-Bologna 1-1, le pagelle: Isaksen squalo, Odgaard di rapina. Ravaglia saracinesca
Immagine top news n.2 Non c'è Vlahovic? Spalletti senza centravanti: è una bocciatura per David e Openda
Immagine top news n.3 Polemiche, rosso a Gila e superman Ravaglia: il Bologna stoppa la Lazio, 1-1 all’Olimpico
Immagine top news n.4 Serie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Dubbio Pulisic nel Milan
Immagine top news n.5 Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali: Yildiz falso 9, out David e Openda. Elmas dal 1'
Immagine top news n.6 Lite Folorunsho-Hermoso con insulti alla madre dello spagnolo: cos'è successo in Cagliari-Roma
Immagine top news n.7 Lazio, i tifosi: "Nessuno può impedire ad un popolo di salutare la sua storia". Immobile commosso
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.2 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.3 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.4 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Como, pericolo per Chivu e chance per Fabregas? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Italiano: "Ottimo punto, difficile performare giocando ogni 3 giorni"
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Zortea: "Bello avere davanti giocatori di qualità. Il nuovo ruolo? Una sfida, mi completa"
Immagine news Serie A n.3 Italiano: "Con questa gente si va lontano. Emozione per Immobile, troppe per scendere in campo"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, tensione nell'arrivo al Maradona: pullman bianconero preso a sassate
Immagine news Serie A n.5 Bologna, Italiano: "Classifica poteva essere più bella. Rowe e Bernardeschi? Devono dare di più"
Immagine news Serie A n.6 Bologna, De Silvestri e Ravaglia ricordano Mihajlovic: "Sempre con noi, è partito tutto da lui"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, Dionisi: "Dobbiamo imparare a non mollare. Fischi del Palermo? Dormo lo stesso"
Immagine news Serie B n.2 Palermo, D'Angelo il vice di Inzaghi: "Importante dare continuità, vittoria che vale tanto"
Immagine news Serie B n.3 Empoli-Palermo 1-3, le pagelle: Bani perfetto, Joronen compie il miracolo. Guarino spegne la luce
Immagine news Serie B n.4 Serie B, il Palermo espugna il Castellani: Pohjanpalo trascina i rosanero contro l'Empoli
Immagine news Serie B n.5 Modena-Catanzaro, i convocati di Aquilani: out Verrengia, Buglio e Seha
Immagine news Serie B n.6 Serie B, square a riposo al Castellani: il Palermo vince 2-0 sull'Empoli al 45'
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, Ravenna al cardiopalma: Okaka decisivo. Bene Benevento e Cosenza
Immagine news Serie C n.2 Il Pineto piange la scomparsa di Di Gregorio: storico giocatore e fra i fautori della rinascita
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, è crisi: il club valuta l'esonero di Diana. Ferretti: "Prestazione intollerabile"
Immagine news Serie C n.4 Trapani, Aronica: "Sono molto soddisfatto della prestazione in uno stadio difficile"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Raffaele: "E' un momento in cui non siamo fortunati, Inglese infelice"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, pari Vicenza, cade il Brescia nel derby. La Ternana espugna il Curi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Napoli Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Bologna
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Juventus, Spalletti torna al Maradona e non può permettersi passi falsi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Parma-Como Women, le formazioni ufficiali: Chidiac dall'inizio. Lonati guida le ducali
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, basta Omarsdottir alla Fiorentina: Ternana battuta e aggancio alla Juve
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina-Ternana, le formazioni ufficiali: viola a trazione scandinava. Tante ex fra le Fere
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, Wullaert trascina l’Inter: pokerissimo contro il Genoa
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: tridente per le rossoblù, novità Tomasevic per Piovani
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, Fiorentina e Como per accorciare la classifica. Apre Inter-Genoa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?