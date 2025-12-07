LaLiga, l'Espanyol sogna: vittoria col Rayo Vallecano e piena zona Europa League

L’Espanyol continua a sognare l’Europa e consolida la propria rincorsa in Liga con una preziosa vittoria contro il Rayo Vallecano. Un successo sofferto ma meritato, deciso dal rigore trasformato da Roberto in una gara tesa, segnata anche dalle espulsioni di Unai López e Dolan. La squadra catalana era chiamata a reagire dopo la deludente eliminazione in Copa del Rey contro l’Atlético Baleares, e la risposta è stata immediata: intensità, pressing alto e una feroce aggressività hanno messo costantemente in difficoltà il Rayo, con Batalla spesso costretto all’errore. L’occasione più grande arriva subito, con il colpo di testa di Calero, mentre dall’altra parte Dmitrovic ha salvato su Unai López.

Il momento chiave arriva al 37’: Dolan conquista con astuzia il rigore, confermato dal VAR, che Roberto trasforma per l’1-0. Il Rayo accusa il colpo e poco dopo Mendy rischia il rosso. Nella ripresa gli ospiti provano a reagire, ma l’espulsione di Unai López compromette la rimonta. L’Espanyol così gestisce il finale, portando a casa tre punti che lo avvicinano alla zona Champions: l’Atlético è ora a soli quattro punti, con una partita in più. Per i Pericos, il sogno europeo non è mai stato così concreto.

LALIGA - 15ª GIORNATA

Oviedo-Maiorca 0-0

Villarreal-Getafe 2-0

Alaves-Real Sociedad 1-0

Real Betis-Barcellona 3-5

Athletic-Atletico Madrid 1-0

Elche-Girona 3-0

Valencia-Siviglia 1-1

Espanyol-Rayo Vallecano 1-0

Real Madrid-Celta Vigo

Osasuna-Levante

CLASSIFICA

1. Barcellona 40**

3. Real Madrid 36*

2. Villarreal 35*

4. Atletico Madrid 31**

5. Espanyol 27*

6. Betis 24*

7. Athletic Bilbao 23**

8. Getafe 20*

9. Elche 19*

10. Alavés 18*

11. Siviglia 17*

12. Real Sociedad 16*

13. Celta Vigo 16

14. Rayo Vallecano 16

15. Maiorca 14*

16. Valencia 14*

17. Osasuna 12

18. Girona 12*

19. Oviedo 10*

20. Levante 9

* una partita in più

** due partite in più