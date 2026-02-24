Una stagione da record segnata dagli infortuni: il 2026 di Mbappé tra obiettivi e precauzione

Kylian Mbappé ha offerto una delle prestazioni più "mediocri" della sua stagione nel match contro l’Osasuna, pur contribuendo con un assist e un gol annullato per un millimetrico fuorigioco. Il francese, numeri alla mano, sembra essere in forma strepitosa ma continua a convivere con problemi al ginocchio destro, accusati per la prima volta lo scorso 7 dicembre contro il Celta Vigo e mai completamente risolti. La situazione è stata monitorata attentamente dal Real Madrid, che lo ha preservato in diverse sfide nonostante il giocatore spinga sempre per essere in campo, motivato anche dall’obiettivo personale di superare i record Cristiano Ronaldo.

Numeri e statistiche non destano preoccupazioni e la sua media realizzativa resta alta, ma la sensazione è che la condizione fisica non sia ottimale. Mbappé è il giocatore più impiegato in Liga e il secondo in assoluto tra tutte le competizioni. Arbeloa ha voluto sottolineare l’impegno del francese: "Il ginocchio di Kylian è molto migliorato, ogni giorno ha migliori sensazioni".

Per il futuro, Mbappé potrebbe valutare un periodo di riposo. La Francia giocherà due amichevoli a marzo contro Brasile e Colombia, ma al momento la convocazione non sembra in discussione. Intanto, il Real Madrid continua a dosare con attenzione i minuti del proprio bomber, tra la rincorsa ai titoli nazionali, le sfide europee e la gestione di un anno cruciale per la sua carriera.