Real, Brahim Diaz avrà qualche giorno di riposo in più. Intanto riceve tanti attestati di stima

Il Real Madrid si è subito stretto attorno a Brahim Diaz, dopo il grave errore che è costato la Coppa d'Africa al Marocco. Al trequartista sono stati concessi alcuni giorni per metabolizzare l’amarezza; nel frattempo, i compagni di squadra, attuali ed ex gli hanno mandato messaggi di sostegno: da Vinicius a Carreras, da Modric a Nacho, Lucas Vázquez e Joselu. Anche leggende che non hanno condiviso lo spogliatoio con lui, come Roberto Carlos, lo hanno incoraggiato: "Complimenti per il bellissimo torneo, tutto arriva al momento giusto. Siamo con te".

Non solo il Madrid, ma anche figure internazionali hanno preso le sue difese. Luis Enrique ha definito "ingiusto" il trattamento riservato al ragazzo, in seguito alle dure critiche di alcuni ex calciatori come Khalid Boulahrouz. Brahim torna ora a concentrarsi sul Real Madrid, pronto a riscattarsi in campo. La squadra lo aspetta con fiducia, ricordando i cinque gol segnati nella competizione africana. L’errore dal dischetto resta un episodio doloroso, ma il club e i compagni hanno scelto di trasformarlo in un momento di sostegno e motivazione.