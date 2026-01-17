Tensione a Madrid durante Real-Levante: cori contro Florentino, fischi ai giocatori

Momento decisamente complicato per il Real Madrid, attualmente secondo in campionato all'inseguimento del Barcellona e reduce da una doppia delusione: la sconfitta in finale di Supercoppa di Spagna sempre contro i blaugrana (che ha portato all'esonero di Xabi Alonso) e l'eliminazione dalla Coppa del Re per mano dell'Albacete (nel giorno dell'esordio in panchina di Arbeloa).

Impegnati oggi in campionato contro il Levante, i Blancos hanno dovuto fare i conti con un ambiente casalingo decisamente ostile. Fin dai primi minuti della sfida contro i Granotes, infatti, il Bernabeu ha intonato all'unisono il seguente coro: "Florentino, dimettiti". Il presidente del Real, però, non è l'unico responsabile del brutto momento della squadra secondo i tifosi.

Nel momento in cui determinati giocatori hanno toccato il loro primo pallone in partita, infatti, sono stati accompagnati da una bordata di fischi. Su tutti Bellingham e Vinicius, individuati dai sostenitori madridisti come i responsabili dell'addio di Alonso. Anche Valverde, appena ha avuto la palla tra i piedi, ha ricevuto la sua dose di fischi. Ambiente quindi incandescente, del quale il Levante potrebbe approfittare per fare il colpaccio.