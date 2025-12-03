Alexander Arnold, che sfortuna: primo assist in Liga col Real, poi l'ennesimo infortunio

Un sorriso a metà per il Real Madrid, che sbanca San Mames per 3-0 con un Mbappé travolgente e ritrova il successo dopo un mese in campionato, ma deve anche affrontare le perdite della serata. Infatti, la brutta notizia è Trent Alexander-Arnold: il terzino destro inglese ha fatto in tempo a sfornare il primo assist nella Liga con la maglia blanca e per il fuoriclasse francese, ma al minuto 55 è stato costretto a fermarsi.

L'ex Liverpool, alla sua quarta presenza consecutiva da titolare nell’undici iniziale di Xabi Alonso dopo aver disputato per intero tre partite consecutive (Elche, Olympiacos e Girona), è stato costretto ad abbandonare il campo al posto di Asencio a causa di un problema muscolare alla gamba sinistra, sembrerebbe al quadricipite, secondo quanto rivelato dal quotidiano AS. La parte opposta rispetto al recente infortunio dal quale è uscito, ma l'ennesimo stop che interrompe la stabilità del giocatore purtroppo.

TAA appena una settimana fa aveva lasciato il tunnel dopo l’ultimo infortunio al bicipite femorale che lo aveva tenuto lontano dal campo per un mese, tutto condito da critiche per il basso rendimento. Adesso dovrà fermarsi nuovamente e solo gli esami medici chiariranno l'entità del problema fisico che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco stasera. Ora Xabi Alonso dovrà fare di necessità virtù, considerando i prossimi impegni segnati in calendario e le assenze in difesa (Alexander Arnold incognita, Carvajal out fino al 2026): c'è il Celta il 7 dicembre, poi il Manchester City in Champions League. La speranza del tecnico dei blancos è di poter contare su Asencio o Valverde come soluzioni di emergenza.